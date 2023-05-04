عماد الدين حسين: بعض لجان الحوار الوطني قد تشهد توافقا سهلا وسريعا

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن كل جلسات الحوار الوطني مهمة للغاية لأنها تتضمن قضايا حيوية ومحورية، لافتا إلى أن كل لجان الحوار الوطني تنعقد بالتوازي، وبالتالي المسارات تسير بشكلٍ متوازٍ في اللجان المختلفة.

المشهد السياسي الأهم

وأضاف «حسين»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنه من الوارد حدوث توافق في بعض اللجان سيكون بشكل سريع وسهل، وبالتالي تنجز أمورها، ومجلس الأمناء يلخص التوصيات ويرفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي بأن يتخذها إجراءات أو يحيلها كتشريعات مباشرة قبل أن تنتهي بعض اللجان الأخرى.

وأشار إلى أن الحوار الوطني هو المشهد الحقيقي الأهم في مصر في الفترة الأخيرة على المستوى السياسي، وعندما حضر الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني وجد أشخاصا لم يرها منذ سنوات واختفوا من المشهد السياسي من كل الأطياف، رغم عمله في مجال الصحافة، سواء حقوقيون أو معارضين أو أقصى اليمين إلى أقصى اليسار وأحزاب قريبة من الاتجاه الإسلامي.

مصر كلها تواجدت في الحوار الوطني

ولفت إلى أن مصر كانت موجودة وممثلة في الحوار الوطني أمس عدا الذين ارتكبوا الإرهاب أو العنف أو حرضوا عليه أو الذين يرفضون الدستور.