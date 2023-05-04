اقرأ غدا في «الوطن»: توجيهات رئاسية بتوطين صناعات عسكرية

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

نائب رئيس «الإنتاج الحربي» يتحدث لـ«الوطن» عن خطط التطوير والتحديث: توجيهات رئاسية بتوطين صناعات عسكرية ومدنية كنا نستوردها

تصنيع قطع غيار الأسلحة والمركبات لول مرة.. وإنتاج صلب صناعة المدرعات وتطوير خطوط «الخرطوش».. و86 محطة سكة حديد

استعدادات مكثفة بين القوى السياسية قبل انطلاق جلسات 19 لجنة لمناقشة 3 محاور رئيسية

«السيسي» يشيد بجهود القوات المسلحة في حماية الأمن القومي ودعم التنمية

الرئيس يوجه بأن يكون الانتقال للعاصمة الإدارية أساسا لتحديث الجهاز الإداري للدولة

صناعة التوافق على «طاولة الجلسات».. أعضاء مجلس الأمناء: انطلاقة حقيقية لمناقشة 113 موضوعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تهم المواطنين

نواب «التنسيقية»: فرصة لفتح ملفات ريادة الأعمال استعادة الهوية وتحديد الفكر الديني.. والأوضاع الاقتصادية على راس جدول الأعمال.. والتعليم والصحة جناحا التنمية لأي دولة

أحزاب: الجلسة الافتتاحية شهدت مشاركة من جميع القوى و«الوفد»: نسعي لتحقيق إصلاح سياسي واقتصادي

«إرادة جيل»: تمثيل الشباب يعطي أملا وقوة لمسار الجلسات.. و«التجمع»: نعمل على التوافق من أجل الوطن

وزير التجارة: استراتيجية شاملة لتطوير الصناعة المصرية بالتعاون مع البنك الدولي

الصفحة الثانية

استعدادات مكثفة بين القوى السياسية قبل انطلاق جلسات 19 لحنة لمناقشة 3 محاور رئيسية

الحوار الوطني صناعة التوافق.. على «طاولة الجلسات»

مجلس الأمناء: انطلاقة حقيقية لمناقشة القضايا التي تهم المواطن

«الشرقاوي»: 113 موضوعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تجرى مناقشتها.. ومخرجات الحوار قد تستغرق 3 أشهر.. و«هاشم»: قرارات العفو الرئاسي شجعت المعارضة على المشاركة في الجلسات

عضو «مجلس الامناء»: «الحوار» ولد في وقت خال من الأزمات السياسية لتطوير النموذج المصري للإصلاح

محمد فايز فرحات: الإعلان عن الجداول الزمنية لجلسات اللجان الفرعية خلال أيام

الصفحة الثالثة

الأحزاب: نستعد بأوراق عمل ومقترحات لطرحها في الجلسات

«الوفد»: نسعي لتحقيق إصلاح سياسي واقتصادي.. والووصل لمخرجات منطقية قابلة للتطبيق.. و«التجمع»: انطلاق الجلسات يأتي بالتزامن مع أحداث إقليمية ودولية دقيقة

نواب «التنسيقية»: «الحوار» فرصة لمناقشة ريادة الأعمال وتجديد الفكر الديني

«أميرة»: التعليم والصحة جناحا التنمية لأي دولة.. و«موسي»: الأوضاع الاقتصادية على راس جدول الأعمال.. و«هيام»: ملف قصور الثقافة يحتاج لتفعيل الأدوات الرقابية

نجاد البرعي: الكرة الآن في ملعب المتحاورين وعليهم أن يكونوا على قدر المسؤولية

الصفحة الرابعة

عصام خليل لـ«الوطن»: بداية «الحوار» جاءت في توقيت مناسب والمخرجات ستكون بالتوافق

رئيس «المصريين الأحرار»: نقدم حلولا علمية لحل المشكلات المتجذرة.. و«الحوار الوطني» خلق حالة إيجابية غير مسبوقة

أشيد بدور لجنة العقو الرئاسي في الإفراج عن بعض المحكوم عليهم خاصة الغارمات.. والدمج المجتمعي للمحبوسين بعد الإفراج عنهم بإعادتهم إلى حياتهم الطبيعية هو المعني الحقيقي لمفهوم حقوق الإنسان والحياة الكريمة

الصفحة الخامسة

المهندس إميل حلمى إلياس لـ«الوطن»: بدء تصنيع قطع غيار الأسلحة والمركبات لأول مرة بعدما كنا نستوردها من الخارج

نائب رئيس «الإنتاج الحربى»: الرئيس السيسى وجّهنا بتوطين صناعات عسكرية ومدنية لم تكن موجودة بمصر من قبل

تطوير خطوط إنتاج «الخرطوش».. ونسوق لمنتجاتنا فى المعارض الدفاعية الدولية.. ومهمتنا الرئيسية إنتاج الأسلحة والذخائر والأنظمة الدفاعية

وزير الصحة: إنشاء منظومة إلكترونية لتسجيل الراغبين فى التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

إصدار مليون و184 ألف قرار علاج على نفقة الدولة بـ 5.7 مليار

و«عبدالغفار»: لدينا أكبر مركز لزراعة الأعضاء بالشرق الأوسط

وزير الرى: استراتيجية وطنية للتحول لمنظومة الرى الحديث فى مزارع قصب السكر

وزير الإسكان يلتقى مجموعة من المطورين العقاريين لمناقشة تحديات المخططات التنموية

«سويلم»: تعظيم العائد من وحدة المياه وزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية

«الجزار»: نسعى للوصول لأفضل صيغة تحقق مصلحة الدولة والمطورين

الصفحة السادسة

«حوا».. قلاع صناعية لإنتاج مكونات «النقل الخفيف» محلياً

مدير الإدارة الهندسية: مصنع «السادات» الأول بالشرق الأوسط لإنتاج المحركات.. والمكون المحلى سيصل خلال 8 أشهر إلى 85% وهو إنجاز بكل المقاييس

المصانع توفر 2000 فرصة عمل.. وبرامج تدريب لضمان مواكبة أحدث النظم العالمية

عماد بطاح: نسعى لتحقيق المعادلة الصعبة «فرص عمل وتوطين الصناعة وتقليل الاستيراد»

مدير «التصنيع»: نخطط للوصول بالمكون المحلى إلى 100% فى إنتاج المركبات الخفيفة

الصفحة السابعة

د. محمد حلمى هلال: ننتج 2.5 مليون كشاف ولمبة موفرة سنوياً.. والتصدير بـ10 ملايين دولار خلال عام

رئيس «فيوتك»: دعم الرئيس لا ينقطع.. و«ابدأ» أنقذتنا من الإغلاق

توجيهات «السيسى» برفع المكون المحلى فى المنتج إلى 100% سيتم تنفيذها قبل عام

.. ومسئول الجودة: كفاءة المنتج 98% ونشكر «السيسى» على دعم الصناعة

.. ومسئولة إدارة التدريب بـ«المصنع»: تدريب 500 شخص سنوياً لمواكبة التطور التكنولوجى العالمى

أسماء حشيش: حديث الرئيس عن العمالة فى المصنع والاهتمام بصحتهم كان مفاجأة سعيدة للجميع

«ماهر»: منتجاتنا هدفها ترشيد استهلاك الكهرباء فى الإضاءة للحفاظ على مصادر الطاقة

بأيدٍ مصرية.. «سويتانا»: سنصل إلى 2 مليون عبوة شهرياً و«تكس نور»: نفتح أسواقاً أوروبية وعربية جديدة

«عبدالله»: نستهدف 20 مليون دولار صادرات عام 2025.. و«أشرف»: هدفنا تشغيل 500 عامل عام 2024

«زغلول»: الدولة تدعم العمال والمصانع

عامل من ذوى الهمم بـ«فيوتك»: «توصية الرئيس علينا شرف كبير»

الصفحة الثامنة

ليلة ســـوبــر.. «البنا» يدير اللقاء

الأهلى بكامل قوته لتكريس العقدة.. وبيراميدز يستخدم أسلحة جديدة للخروج من النفق المظلم للنهائيات

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جوائز خاصة للاعبين.. والجمهور كامل العدد

«محمد» يسعى لمصالحة جمهوره .. و«أحمد» يبحث عن اللقب الأول

حفل غنائى لتامر حسنى.. ولا لوجود الألعاب النارية والسجائر الإلكترونية