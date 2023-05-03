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اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: الحلول السياسية للأزمات تحمي وحدة الدول

كتب:

أحمد شوقي
08:52 م | الأربعاء 03 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي»: الحلول السياسية للأزمات تحمي وحدة الدول

- «على قلب وطن واحد».. «السيسي»: الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية

- الرئيس: أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونجتمع على كلمة سواء   تعاظم التحديات التي تواجه الدولة يعزز ضرورة الحوار.. وأتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً 

- الحكومة: مؤتمر عالمي خلال أيام لشرح محددات الموقف الاقتصادي

- ضياء رشوان: للمرة الأولى نشهد حواراً وطنياً بلا أهداف محددة مسبقاً.. ولدينا ضمانات موضوعية لنجاحه.. واستغرقنا عاماً لبناء جسور ثقة بين مختلف الأطراف 

- محمود فوزي: نجاح الحوار مسؤولية مشتركة بين الجميع.. وإحالة مقترحات المواطنين إلى اللجان 

- حسام بدراوي: نسعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة

- رئيس الوزراء: 5500 جنيه سعر توريد قنطار القطن طويل التيلة.. و4500 جنيه للمتوسط هذا العام 

- عمرو موسى: الرئيس أول من أثار تجديد الخطاب الديني.. وعلينا طرح الرأي والرأي الآخر

- حمدين صباحي: حريصون على نجاح الحوار 

- حسام الخولي: تنوع الأفكار والرؤى الهادفة والقابلة للتنفيذ هو ما يدفع للتقدم والتطور

- حازم عمر: الحوار يعبر عن قوة وعظمة الدولة 

- نطالب بتعديل قانون الأحزاب ولدينا فوضى حزبية ولا يصح أن يكون في مصر أكثر من 100 حزب

- «السيسي» صاحب الحظ الأوفر في انتخابات الرئاسة 2024 ودواعي الأمن القومي تستدعي استمراره 

الصفحة الثانية

- يوميات سودانية تقيم في مصر وزوجها تحاصره المخاطر في «الخرطوم»

- «حنان» جاءت إلى «القاهرة» قبل 10 سنوات في رحلة لعلاج زوجها وتمسكت بالبقاء فيها بصحبة أولادها وألحقتهم بالجامعة المصرية.. وتتمنى عودة السلام لبلادها 

- انقطاع خدمات الإنترنت حرمها من التواصل مع زوجها في أول أيام الاشتباكات واستطاعت التواصل معه بعد انتقاله وشقيقها لمكان آمن في العاصمة الخرطوم

- وزير الصحة يتفقد «وحدة الدعم النفسي» لأطفال أسر القادمين

- «الجزار» يبحث مع «الهابيتات» استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي

- الخدمات الطبية بموقف كركر تضم 5 عيادات متنقلة و4 فرق ضمن مبادرات الرئيس للصحة العامة

- تجربتنا العمرانية غنية سواء بإنشاء المدن الجديدة أو تطوير المناطق غير الآمنة 

- «الزراعة وقطاع الأعمال والعربية للتصنيع» يبحثون تنمية إنتاج القطن.. و«القصير»: توفير «تقاوي» تكفي لزراعة 500 ألف فدان

- «عصمت»: تنفيذ خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج بشراكات بين المستثمرين المحليين والأجانب

- تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

- محمد معيط: حققنا 76 مليار جنيه إيرادات 

- صعيدية تحترف النجارة وتحلم بورشة: «علّمت نفسي بنفسي»

- «سيشن زفاف وورد».. مفاجأة زوجة «حامد» يوم طلوعه على المعاش

الصفحة الثالثة  

- الحوار الوطني «على قلب وطن واحد» 

- «السيسي»: الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية

- الرئيس في افتتاح جلسات «الحوار الوطني»: أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونجتمع على كلمة سواء

- تعاظم التحديات التي تواجه الدولة يعزز ضرورة الحوار.. وأتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً يحوي كل الآراء ووجهات النظر

- أؤكد دعمي المستمر للحوار وتهيئة كل السبل لإنجاحه وتفعيل مخرجاته في إطار من الديمقراطية

- الحوار يجب أن يحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كل القضايا وعلى جميع المستويات

- «الوطن» تصدر كتاب «الحوار الوطني الطريق نحو الجمهورية الجديدة»

الصفحة الرابعة

- المنسق العام: للمرة الأولى نشهد حواراً وطنياً بلا أهداف محددة مسبقاً.. ولدينا ضمانات موضوعية لنجاحه 

- ضياء رشوان: «الحوار» ليس بديلاً أو مكملاً لمؤسسات الدولة الدستورية.. وتعديل أحكام «الحبس الاحتياطي» مطروح بإلحاح على جلسات اللجان

- استغرقنا عاماً لبناء جسور ثقة بين مختلف الأطراف.. وكل خطوة نحقق فيها تقدماً ستُرفع للرئيس ليتخذ الإجراءات اللازمة 

- جلسات الحوار ستعكس مظاهر الثقة والصراحة وعدم وجود خطوط حمراء.. وتوافق على مخرجات تشريعية وتنفيذية تليق بهذا البلد 

- رئيس «الأمانة الفنية»: مدونة السلوك تضمن حقوق والتزامات المشاركين 

- «فوزي»: إحالة مقترحات المواطنين إلى لجان المحاور الرئيسية.. وتنظيم 100 جلسة حتى الآن.. ورفع النتائج للرئيس السيسي

- «فوزي»: نجاح الحوار مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف.. وتقسيم «الأمانة» إلى 4 فرق عمل.. وتلقينا 130 ألف استمارة ومقترح حتى الآن.. وجرى اختيار 44 مقرراً ومقرراًَ مساعداً للمحاور المختلفة

- نواب: كلمة الرئيس تعكس إيمانه بقدرة الشعب.. والحوار يرسخ لمرحلة جديدة من عمر الوطن

- «محسب»: الانطلاق الرسمي أبلغ رد على المشككين.. و«الجمال»: فرصة أمام الجميع للمشاركة في صناعة المستقبل.. و«درويش»: مؤسسات الدولة جاهزة للتعامل مع التوصيات 

الصفحة الخامسة

- «موسى»: الرئيس أول من أثار تجديد الخطاب الديني وتعامل مع إرث ثقيل.. و«بدراوي»: نسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة 

- رئيس «لجنة الخمسين»: علينا طرح الرأي والرأي الآخر وأشارك كمواطن منشغل بأمر البلد.. ويجب إعداد الناس لمستقبل صعب.. وهناك منجزات قوية على الأرض.. و«صباحي»: أتمنى التوفيق.. وحريصون على نجاح الحوار في وضع أسس كفيلة بالمساعدة في النهوض بالوطن والمواطن

- مستشار الحوار الوطني: اقترحت أن يكون الدستور ورؤية مصر 2030 إطاراً للحوار لأنه سياسي من الدرجة الأولى 

- رؤساء الأحزاب: الحوار يفتح المجال لتقارب الآراء وفرصة للمّ الشمل 

- «التجمع»: الدعوة للحوار فارقة بين مرحلتي «الصخب الثوري» و«الاستقرار لإعادة بناء مصر».. و«مستقبل وطن»: تنوع الأفكار والرؤى الهادفة والقابلة للتنفيذ هو ما يدفع للتقدم والتطور.. و«الوفد»: الحوار هو الطريق نحو الجمهورية المدنية الديمقراطية.. و«الشعب الجمهوري»: يعبّر عن رؤية ثاقبة للرئيس 

الصفحة السادسة

- رئيس حزب الوفد: شكلنا لجنة لإعداد رؤية شاملة تتناول المحاور الثلاثة لـ«الحوار الوطني» بعد دعوة الرئيس 

- الدكتور عبد السند يمامة: نطالب بتعديل قانون الأحزاب.. ولدينا فوضى حزبية ولا يصح أن يكون في مصر أكثر من 100 حزب 

- حريصون على المشاركة بجدية وفاعلية في لجان الحوار الوطني.. ومجلس الأمناء قدم إسهامات في كل محاور الحوار الوطني وبدأنا المشاركة منذ اليوم الأول

- فتح موضوعات الحوار الوطني لن يكون مجدياً إذا لم نتعامل بجدية وشجاعة ونكون على قدر اللحظة التاريخية التي نعيشها 

- «مفيش حاجة اسمها لا تقرب من الدستور» فهو قانون وضعي.. وأرفض المساس بأحكام الشريعة الإسلامية أو المسيحية في تعديلات «الأحوال الشخصية» 

الصفحة السابعة

- نقدر موقف الرئيس السيسي بدعم مقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات.. وهذه رسالة طمأنة بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة

- الرئيس صاحب الحظ الأوفر في انتخابات الرئاسة 2024 ودواعي الأمن القومي تستدعي استمراره.. وسنشارك فيها من حيث المبدأ لأننا حزب سياسي 

- رفضنا الدخول في تحالفات تحاول الضغط على الحكومة.. وبعض متطلبات الأمن القومي والعلاقات الدولية غائبة عن المعارضة

- «الوفد» يريد أن يخرج الحوار بمخرجات جيدة وتوافقية وقابلة للتنفيذ تفيد المواطن وتسهم في تغيير الحياة

- قانون الأحوال الشخصية والتعليم أهم ملفين في المحور المجتمعي.. ويجب إنهاء ملف الحبس الاحتياطي.. والإفراج الشرطي يتعين أن يخضع لرقابة القضاء

- يتعين على الدولة دعم الأحزاب التي لها وزن يؤهلها للمشاركة في الحياة السياسية.. لأن مصدرها المالي الوحيد هو الاشتراكات وهي هزيلة للغاية 

الصفحة الثامنة

- «كولر» يسابق الزمن لدراسة بيراميدز.. ويطلب تغيير موعد العودة للقاهرة بسبب ضيق الوقت  

- «ورطة الترجي».. «الشبيبة» يتخذ إجراءات تصعيدية.. وتفاصيل جديدة عن أحداث «رادس»

- قرار «أوسوريو» تأجيل صفقات الزمالك.. وحسم مصير «أوباما».. وغربلة بالفريق 

- مصير «زيدان».. المدرب الفرنسي يربط عودته لريال مدريد بضم محمد صلاح.. ومانشستر يونايتد يفاوض أشرف حكيمي

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بقلم أحمد شوقي