اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: الحلول السياسية للأزمات تحمي وحدة الدول

تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- «السيسي»: الحلول السياسية للأزمات تحمي وحدة الدول

- «على قلب وطن واحد».. «السيسي»: الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية

- الرئيس: أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونجتمع على كلمة سواء تعاظم التحديات التي تواجه الدولة يعزز ضرورة الحوار.. وأتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً

- الحكومة: مؤتمر عالمي خلال أيام لشرح محددات الموقف الاقتصادي

- ضياء رشوان: للمرة الأولى نشهد حواراً وطنياً بلا أهداف محددة مسبقاً.. ولدينا ضمانات موضوعية لنجاحه.. واستغرقنا عاماً لبناء جسور ثقة بين مختلف الأطراف

- محمود فوزي: نجاح الحوار مسؤولية مشتركة بين الجميع.. وإحالة مقترحات المواطنين إلى اللجان

- حسام بدراوي: نسعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة

- رئيس الوزراء: 5500 جنيه سعر توريد قنطار القطن طويل التيلة.. و4500 جنيه للمتوسط هذا العام

- عمرو موسى: الرئيس أول من أثار تجديد الخطاب الديني.. وعلينا طرح الرأي والرأي الآخر

- حمدين صباحي: حريصون على نجاح الحوار

- حسام الخولي: تنوع الأفكار والرؤى الهادفة والقابلة للتنفيذ هو ما يدفع للتقدم والتطور

- حازم عمر: الحوار يعبر عن قوة وعظمة الدولة

- نطالب بتعديل قانون الأحزاب ولدينا فوضى حزبية ولا يصح أن يكون في مصر أكثر من 100 حزب

- «السيسي» صاحب الحظ الأوفر في انتخابات الرئاسة 2024 ودواعي الأمن القومي تستدعي استمراره

الصفحة الثانية

- يوميات سودانية تقيم في مصر وزوجها تحاصره المخاطر في «الخرطوم»

- «حنان» جاءت إلى «القاهرة» قبل 10 سنوات في رحلة لعلاج زوجها وتمسكت بالبقاء فيها بصحبة أولادها وألحقتهم بالجامعة المصرية.. وتتمنى عودة السلام لبلادها

- انقطاع خدمات الإنترنت حرمها من التواصل مع زوجها في أول أيام الاشتباكات واستطاعت التواصل معه بعد انتقاله وشقيقها لمكان آمن في العاصمة الخرطوم

- وزير الصحة يتفقد «وحدة الدعم النفسي» لأطفال أسر القادمين

- «الجزار» يبحث مع «الهابيتات» استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي

- الخدمات الطبية بموقف كركر تضم 5 عيادات متنقلة و4 فرق ضمن مبادرات الرئيس للصحة العامة

- تجربتنا العمرانية غنية سواء بإنشاء المدن الجديدة أو تطوير المناطق غير الآمنة

- «الزراعة وقطاع الأعمال والعربية للتصنيع» يبحثون تنمية إنتاج القطن.. و«القصير»: توفير «تقاوي» تكفي لزراعة 500 ألف فدان

- «عصمت»: تنفيذ خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج بشراكات بين المستثمرين المحليين والأجانب

- تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة

- محمد معيط: حققنا 76 مليار جنيه إيرادات

- صعيدية تحترف النجارة وتحلم بورشة: «علّمت نفسي بنفسي»

- «سيشن زفاف وورد».. مفاجأة زوجة «حامد» يوم طلوعه على المعاش

الصفحة الثالثة

- الحوار الوطني «على قلب وطن واحد»

- «السيسي»: الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية

- الرئيس في افتتاح جلسات «الحوار الوطني»: أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونجتمع على كلمة سواء

- تعاظم التحديات التي تواجه الدولة يعزز ضرورة الحوار.. وأتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً يحوي كل الآراء ووجهات النظر

- أؤكد دعمي المستمر للحوار وتهيئة كل السبل لإنجاحه وتفعيل مخرجاته في إطار من الديمقراطية

- الحوار يجب أن يحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كل القضايا وعلى جميع المستويات

- «الوطن» تصدر كتاب «الحوار الوطني الطريق نحو الجمهورية الجديدة»

الصفحة الرابعة

- المنسق العام: للمرة الأولى نشهد حواراً وطنياً بلا أهداف محددة مسبقاً.. ولدينا ضمانات موضوعية لنجاحه

- ضياء رشوان: «الحوار» ليس بديلاً أو مكملاً لمؤسسات الدولة الدستورية.. وتعديل أحكام «الحبس الاحتياطي» مطروح بإلحاح على جلسات اللجان

- استغرقنا عاماً لبناء جسور ثقة بين مختلف الأطراف.. وكل خطوة نحقق فيها تقدماً ستُرفع للرئيس ليتخذ الإجراءات اللازمة

- جلسات الحوار ستعكس مظاهر الثقة والصراحة وعدم وجود خطوط حمراء.. وتوافق على مخرجات تشريعية وتنفيذية تليق بهذا البلد

- رئيس «الأمانة الفنية»: مدونة السلوك تضمن حقوق والتزامات المشاركين

- «فوزي»: إحالة مقترحات المواطنين إلى لجان المحاور الرئيسية.. وتنظيم 100 جلسة حتى الآن.. ورفع النتائج للرئيس السيسي

- «فوزي»: نجاح الحوار مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف.. وتقسيم «الأمانة» إلى 4 فرق عمل.. وتلقينا 130 ألف استمارة ومقترح حتى الآن.. وجرى اختيار 44 مقرراً ومقرراًَ مساعداً للمحاور المختلفة

- نواب: كلمة الرئيس تعكس إيمانه بقدرة الشعب.. والحوار يرسخ لمرحلة جديدة من عمر الوطن

- «محسب»: الانطلاق الرسمي أبلغ رد على المشككين.. و«الجمال»: فرصة أمام الجميع للمشاركة في صناعة المستقبل.. و«درويش»: مؤسسات الدولة جاهزة للتعامل مع التوصيات

الصفحة الخامسة

- «موسى»: الرئيس أول من أثار تجديد الخطاب الديني وتعامل مع إرث ثقيل.. و«بدراوي»: نسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة

- رئيس «لجنة الخمسين»: علينا طرح الرأي والرأي الآخر وأشارك كمواطن منشغل بأمر البلد.. ويجب إعداد الناس لمستقبل صعب.. وهناك منجزات قوية على الأرض.. و«صباحي»: أتمنى التوفيق.. وحريصون على نجاح الحوار في وضع أسس كفيلة بالمساعدة في النهوض بالوطن والمواطن

- مستشار الحوار الوطني: اقترحت أن يكون الدستور ورؤية مصر 2030 إطاراً للحوار لأنه سياسي من الدرجة الأولى

- رؤساء الأحزاب: الحوار يفتح المجال لتقارب الآراء وفرصة للمّ الشمل

- «التجمع»: الدعوة للحوار فارقة بين مرحلتي «الصخب الثوري» و«الاستقرار لإعادة بناء مصر».. و«مستقبل وطن»: تنوع الأفكار والرؤى الهادفة والقابلة للتنفيذ هو ما يدفع للتقدم والتطور.. و«الوفد»: الحوار هو الطريق نحو الجمهورية المدنية الديمقراطية.. و«الشعب الجمهوري»: يعبّر عن رؤية ثاقبة للرئيس

الصفحة السادسة

- رئيس حزب الوفد: شكلنا لجنة لإعداد رؤية شاملة تتناول المحاور الثلاثة لـ«الحوار الوطني» بعد دعوة الرئيس

- الدكتور عبد السند يمامة: نطالب بتعديل قانون الأحزاب.. ولدينا فوضى حزبية ولا يصح أن يكون في مصر أكثر من 100 حزب

- حريصون على المشاركة بجدية وفاعلية في لجان الحوار الوطني.. ومجلس الأمناء قدم إسهامات في كل محاور الحوار الوطني وبدأنا المشاركة منذ اليوم الأول

- فتح موضوعات الحوار الوطني لن يكون مجدياً إذا لم نتعامل بجدية وشجاعة ونكون على قدر اللحظة التاريخية التي نعيشها

- «مفيش حاجة اسمها لا تقرب من الدستور» فهو قانون وضعي.. وأرفض المساس بأحكام الشريعة الإسلامية أو المسيحية في تعديلات «الأحوال الشخصية»

الصفحة السابعة

- نقدر موقف الرئيس السيسي بدعم مقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات.. وهذه رسالة طمأنة بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة

- الرئيس صاحب الحظ الأوفر في انتخابات الرئاسة 2024 ودواعي الأمن القومي تستدعي استمراره.. وسنشارك فيها من حيث المبدأ لأننا حزب سياسي

- رفضنا الدخول في تحالفات تحاول الضغط على الحكومة.. وبعض متطلبات الأمن القومي والعلاقات الدولية غائبة عن المعارضة

- «الوفد» يريد أن يخرج الحوار بمخرجات جيدة وتوافقية وقابلة للتنفيذ تفيد المواطن وتسهم في تغيير الحياة

- قانون الأحوال الشخصية والتعليم أهم ملفين في المحور المجتمعي.. ويجب إنهاء ملف الحبس الاحتياطي.. والإفراج الشرطي يتعين أن يخضع لرقابة القضاء

- يتعين على الدولة دعم الأحزاب التي لها وزن يؤهلها للمشاركة في الحياة السياسية.. لأن مصدرها المالي الوحيد هو الاشتراكات وهي هزيلة للغاية

الصفحة الثامنة

- «كولر» يسابق الزمن لدراسة بيراميدز.. ويطلب تغيير موعد العودة للقاهرة بسبب ضيق الوقت

- «ورطة الترجي».. «الشبيبة» يتخذ إجراءات تصعيدية.. وتفاصيل جديدة عن أحداث «رادس»

- قرار «أوسوريو» تأجيل صفقات الزمالك.. وحسم مصير «أوباما».. وغربلة بالفريق

- مصير «زيدان».. المدرب الفرنسي يربط عودته لريال مدريد بضم محمد صلاح.. ومانشستر يونايتد يفاوض أشرف حكيمي