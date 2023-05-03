اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. السيسي: الحلول السياسية للأزمات تحمي وحدة الدول
كتب:
أحمد شوقي
08:52 م | الأربعاء 03 مايو 2023
الصفحة الأولى من عدد «الوطن» غدا
تقرأ غدًا في عدد «الوطن»، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأن المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- «السيسي»: الحلول السياسية للأزمات تحمي وحدة الدول
- «على قلب وطن واحد».. «السيسي»: الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية
- الرئيس: أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونجتمع على كلمة سواء تعاظم التحديات التي تواجه الدولة يعزز ضرورة الحوار.. وأتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً
- الحكومة: مؤتمر عالمي خلال أيام لشرح محددات الموقف الاقتصادي
- ضياء رشوان: للمرة الأولى نشهد حواراً وطنياً بلا أهداف محددة مسبقاً.. ولدينا ضمانات موضوعية لنجاحه.. واستغرقنا عاماً لبناء جسور ثقة بين مختلف الأطراف
- محمود فوزي: نجاح الحوار مسؤولية مشتركة بين الجميع.. وإحالة مقترحات المواطنين إلى اللجان
- حسام بدراوي: نسعى لبناء دولة ديمقراطية حديثة
- رئيس الوزراء: 5500 جنيه سعر توريد قنطار القطن طويل التيلة.. و4500 جنيه للمتوسط هذا العام
- عمرو موسى: الرئيس أول من أثار تجديد الخطاب الديني.. وعلينا طرح الرأي والرأي الآخر
- حمدين صباحي: حريصون على نجاح الحوار
- حسام الخولي: تنوع الأفكار والرؤى الهادفة والقابلة للتنفيذ هو ما يدفع للتقدم والتطور
- حازم عمر: الحوار يعبر عن قوة وعظمة الدولة
- نطالب بتعديل قانون الأحزاب ولدينا فوضى حزبية ولا يصح أن يكون في مصر أكثر من 100 حزب
- «السيسي» صاحب الحظ الأوفر في انتخابات الرئاسة 2024 ودواعي الأمن القومي تستدعي استمراره
الصفحة الثانية
- يوميات سودانية تقيم في مصر وزوجها تحاصره المخاطر في «الخرطوم»
- «حنان» جاءت إلى «القاهرة» قبل 10 سنوات في رحلة لعلاج زوجها وتمسكت بالبقاء فيها بصحبة أولادها وألحقتهم بالجامعة المصرية.. وتتمنى عودة السلام لبلادها
- انقطاع خدمات الإنترنت حرمها من التواصل مع زوجها في أول أيام الاشتباكات واستطاعت التواصل معه بعد انتقاله وشقيقها لمكان آمن في العاصمة الخرطوم
- وزير الصحة يتفقد «وحدة الدعم النفسي» لأطفال أسر القادمين
- «الجزار» يبحث مع «الهابيتات» استعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضري العالمي
- الخدمات الطبية بموقف كركر تضم 5 عيادات متنقلة و4 فرق ضمن مبادرات الرئيس للصحة العامة
- تجربتنا العمرانية غنية سواء بإنشاء المدن الجديدة أو تطوير المناطق غير الآمنة
- «الزراعة وقطاع الأعمال والعربية للتصنيع» يبحثون تنمية إنتاج القطن.. و«القصير»: توفير «تقاوي» تكفي لزراعة 500 ألف فدان
- «عصمت»: تنفيذ خطة تطوير مصانع الغزل والنسيج بشراكات بين المستثمرين المحليين والأجانب
- تكليف رئاسي بمد التأمين الصحي الشامل لكل المصريين خلال السنوات المقبلة
- محمد معيط: حققنا 76 مليار جنيه إيرادات
- صعيدية تحترف النجارة وتحلم بورشة: «علّمت نفسي بنفسي»
- «سيشن زفاف وورد».. مفاجأة زوجة «حامد» يوم طلوعه على المعاش
الصفحة الثالثة
- الحوار الوطني «على قلب وطن واحد»
- «السيسي»: الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية
- الرئيس في افتتاح جلسات «الحوار الوطني»: أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق ونجتمع على كلمة سواء
- تعاظم التحديات التي تواجه الدولة يعزز ضرورة الحوار.. وأتطلع لأن يكون شاملاً وفاعلاً وحيوياً يحوي كل الآراء ووجهات النظر
- أؤكد دعمي المستمر للحوار وتهيئة كل السبل لإنجاحه وتفعيل مخرجاته في إطار من الديمقراطية
- الحوار يجب أن يحقق نتائج ملموسة ومدروسة تجاه كل القضايا وعلى جميع المستويات
- «الوطن» تصدر كتاب «الحوار الوطني الطريق نحو الجمهورية الجديدة»
الصفحة الرابعة
- المنسق العام: للمرة الأولى نشهد حواراً وطنياً بلا أهداف محددة مسبقاً.. ولدينا ضمانات موضوعية لنجاحه
- ضياء رشوان: «الحوار» ليس بديلاً أو مكملاً لمؤسسات الدولة الدستورية.. وتعديل أحكام «الحبس الاحتياطي» مطروح بإلحاح على جلسات اللجان
- استغرقنا عاماً لبناء جسور ثقة بين مختلف الأطراف.. وكل خطوة نحقق فيها تقدماً ستُرفع للرئيس ليتخذ الإجراءات اللازمة
- جلسات الحوار ستعكس مظاهر الثقة والصراحة وعدم وجود خطوط حمراء.. وتوافق على مخرجات تشريعية وتنفيذية تليق بهذا البلد
- رئيس «الأمانة الفنية»: مدونة السلوك تضمن حقوق والتزامات المشاركين
- «فوزي»: إحالة مقترحات المواطنين إلى لجان المحاور الرئيسية.. وتنظيم 100 جلسة حتى الآن.. ورفع النتائج للرئيس السيسي
- «فوزي»: نجاح الحوار مسؤولية مشتركة بين جميع الأطراف.. وتقسيم «الأمانة» إلى 4 فرق عمل.. وتلقينا 130 ألف استمارة ومقترح حتى الآن.. وجرى اختيار 44 مقرراً ومقرراًَ مساعداً للمحاور المختلفة
- نواب: كلمة الرئيس تعكس إيمانه بقدرة الشعب.. والحوار يرسخ لمرحلة جديدة من عمر الوطن
- «محسب»: الانطلاق الرسمي أبلغ رد على المشككين.. و«الجمال»: فرصة أمام الجميع للمشاركة في صناعة المستقبل.. و«درويش»: مؤسسات الدولة جاهزة للتعامل مع التوصيات
الصفحة الخامسة
- «موسى»: الرئيس أول من أثار تجديد الخطاب الديني وتعامل مع إرث ثقيل.. و«بدراوي»: نسعى لبناء دولة مدنية ديمقراطية حديثة
- رئيس «لجنة الخمسين»: علينا طرح الرأي والرأي الآخر وأشارك كمواطن منشغل بأمر البلد.. ويجب إعداد الناس لمستقبل صعب.. وهناك منجزات قوية على الأرض.. و«صباحي»: أتمنى التوفيق.. وحريصون على نجاح الحوار في وضع أسس كفيلة بالمساعدة في النهوض بالوطن والمواطن
- مستشار الحوار الوطني: اقترحت أن يكون الدستور ورؤية مصر 2030 إطاراً للحوار لأنه سياسي من الدرجة الأولى
- رؤساء الأحزاب: الحوار يفتح المجال لتقارب الآراء وفرصة للمّ الشمل
- «التجمع»: الدعوة للحوار فارقة بين مرحلتي «الصخب الثوري» و«الاستقرار لإعادة بناء مصر».. و«مستقبل وطن»: تنوع الأفكار والرؤى الهادفة والقابلة للتنفيذ هو ما يدفع للتقدم والتطور.. و«الوفد»: الحوار هو الطريق نحو الجمهورية المدنية الديمقراطية.. و«الشعب الجمهوري»: يعبّر عن رؤية ثاقبة للرئيس
الصفحة السادسة
- رئيس حزب الوفد: شكلنا لجنة لإعداد رؤية شاملة تتناول المحاور الثلاثة لـ«الحوار الوطني» بعد دعوة الرئيس
- الدكتور عبد السند يمامة: نطالب بتعديل قانون الأحزاب.. ولدينا فوضى حزبية ولا يصح أن يكون في مصر أكثر من 100 حزب
- حريصون على المشاركة بجدية وفاعلية في لجان الحوار الوطني.. ومجلس الأمناء قدم إسهامات في كل محاور الحوار الوطني وبدأنا المشاركة منذ اليوم الأول
- فتح موضوعات الحوار الوطني لن يكون مجدياً إذا لم نتعامل بجدية وشجاعة ونكون على قدر اللحظة التاريخية التي نعيشها
- «مفيش حاجة اسمها لا تقرب من الدستور» فهو قانون وضعي.. وأرفض المساس بأحكام الشريعة الإسلامية أو المسيحية في تعديلات «الأحوال الشخصية»
الصفحة السابعة
- نقدر موقف الرئيس السيسي بدعم مقترح استمرار الإشراف القضائي على الانتخابات.. وهذه رسالة طمأنة بشأن الانتخابات الرئاسية القادمة
- الرئيس صاحب الحظ الأوفر في انتخابات الرئاسة 2024 ودواعي الأمن القومي تستدعي استمراره.. وسنشارك فيها من حيث المبدأ لأننا حزب سياسي
- رفضنا الدخول في تحالفات تحاول الضغط على الحكومة.. وبعض متطلبات الأمن القومي والعلاقات الدولية غائبة عن المعارضة
- «الوفد» يريد أن يخرج الحوار بمخرجات جيدة وتوافقية وقابلة للتنفيذ تفيد المواطن وتسهم في تغيير الحياة
- قانون الأحوال الشخصية والتعليم أهم ملفين في المحور المجتمعي.. ويجب إنهاء ملف الحبس الاحتياطي.. والإفراج الشرطي يتعين أن يخضع لرقابة القضاء
- يتعين على الدولة دعم الأحزاب التي لها وزن يؤهلها للمشاركة في الحياة السياسية.. لأن مصدرها المالي الوحيد هو الاشتراكات وهي هزيلة للغاية
الصفحة الثامنة
- «كولر» يسابق الزمن لدراسة بيراميدز.. ويطلب تغيير موعد العودة للقاهرة بسبب ضيق الوقت
- «ورطة الترجي».. «الشبيبة» يتخذ إجراءات تصعيدية.. وتفاصيل جديدة عن أحداث «رادس»
- قرار «أوسوريو» تأجيل صفقات الزمالك.. وحسم مصير «أوباما».. وغربلة بالفريق
- مصير «زيدان».. المدرب الفرنسي يربط عودته لريال مدريد بضم محمد صلاح.. ومانشستر يونايتد يفاوض أشرف حكيمي