محمد شاهين عن أغنية نصر مصر: فخور بغنائي للشهداء

أعرب الفنان محمد شاهين، عن سعادته البالغة لمشاركته في احتفال يوم الشهيد، الذي أقيم اليوم، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعدد من أسر الشهداء.

محمد شاهين: المشاركة فى الاحتفالية شرف عظيم

وأعرب «شاهين» في تصريحات لـ«الوطن»، عن سعادته وافتخاره بالغناء فى الاحتفالية، قائلا: «شرف كبير وعظيم لي بالمشاركة فى تلك الاحتفالية الكبرى بحضور رئيس الجمهورية».

وكشف عن سعادته بمشاركة الفنانة سارة سحاب في غناء أغنية «نصر مصر»: «سعيد للغاية بمشاركة الفنانة سارة سحاب في أغنية نصر مصر، فشكرا لكل من ساهم بمشاركتي».

أغنية نصر مصر من كلمات محمد عاطف

أغنية نصر مصر من كلمات الشاعر محمد عاطف، ألحان محمد مدين، توزيع يحيى يوسف وهندسة صوتية مصطفى رؤوف.

يذكر أن احتفالية يوم الشهيد، اليوم، شارك فيها عدد كبير من نجوم الغناء المصري، أبرزهم أحمد سعد وريهام عبد الحكيم ومي فاروق.

كما شارك عدد من الفنانين، من بينهم لبنى ونس والفنان أحمد جمال سعيد ومحمود عبد المغني.