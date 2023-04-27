كيف يرفع الأب دعوى لرؤية أطفاله عندما تغير الأم محل إقامتها؟.. محام يجيب

بعد اندلاع الخلافات بين الزوجين، ويصل بينهما الأمر لحل مشكلاتهم بالانفصال أو الطلاق، تواجههما المشكلة الأكبر والأهم، ويكون فيها الأطفال سلاحًا على رقبة الآباء والأمهات، وفي بعض الأحيان يكون الأطفال هم كبش الفداء في العلاقة.

كيف يتصرف الأب حال تغيير الأم لمحل الإقامة؟

وفسر علي حمودة المحامي المختص في الشؤون الأسرية والأحوال الشخصية، كيف يتصرف الأب حال تغيير الأم لمحل الإقامة لمكان غير معلوم، وقال إن بعض الآباء يواجهوا بعض المشكلات عند رفع دعوى رؤية، وذلك لسبب عدم معرفته عنوان إقامة الزوجة سواء قبل الانفصال أو الطلاق، بعد أن تتحايل بعض الأمهات بترك المنزل وتغييره لمنزل غير معروف، لتبدأ في رحلة الإنتقام من الأب وتمنعه من رؤية أولاده.

خطوات إقامة دعوى رؤية

وأضاف «حمودة» أنه على الأب في هذه الحالة إقامة دعوى رؤية أمام نفس المحكمة، التي تنظر في النزاع بينهم، وبعدها سيتم إعلان السيدة سواء كانت كانت الزوجة أو المطلقة على آخر محل إقامة ومعلوم لدى الأب، أما في حالة عدم الإعلان لترك المسكن المعلوم، وحينها يصدر قرار من المحكمة بعمل التحريات عن طريق القسم عن محل إقامة الأم الجديد.

عقوبة الأم الممتنعة عن حكم الرؤية

وأشار المحامي إلى أن في حالة عدم معرفة العنوان يتم إعلان الزوجة في مواجهة بالنيابة العامة في ضوء التحريات، وحينها يصبح إعلان الأم صحيح ونافذ في مواجهتها، وبعدها ينتج عن عدم قيامها بتنفيذ حكمة الرؤيه، أكثر من 3 مرات سواء كانت متتالية أو متقطعة يتم تغريمها بـ مبلغ مالي، حتي يصل الأمر لإسقاط الحضانة عنها وتسليم الصغير بالقوة الجبرية للأب رغم عنها، بحكم من المحكمة.