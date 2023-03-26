خطوات الاستعلام عن قضايا محكمة الأسرة برقم القضية والاسم.. «مش محتاج تخرج»

خطوات سهلة وبسيطة يمكنك اتباعها عند الاستعلام عن قضايا محكمة الأسرة برقم القضية والاسم من خلال الدخول على الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أو تحميل التطبيق الخاص بالاستعلامات؛ لمعرفة الاستعلام برقم الدعوى أو الكشف عن وجود قضية مرفوعة ضده أم لا، ولذلك حرصت وزارة العدل على توفير موقع إلكتروني متطور وتطبيق متخصص لمساعدة المواطنين في قضاء احتياجاتهم بسهولة وبخطوات بسيطة من المنزل.

وفي هذا الإطار، ترصد «الوطن» خطوات الاستعلام عن قضايا محكمة الأسرة برقم القضية والاسم:

الاستعلام عن قضايا محكمة الأسرة برقم القضية والاسم

يمكنك الاستعلام عن قضايا محكمة الأسرة برقم القضية والاسم من خلال الدخول على بوابة الحكومة الإلكترونية ووزارة العدل واختيار أيقونة الخدمات الإلكترونية من أعلى يسار الصفحة الرئيسية، والضغط على وزارة العدل، ثم الاستعلام عن القضايا، والانتقال إلى صفحة جديدة، واختيار الاستعلام عن قضية برقم الهوية.

الاستعلام عن قضايا محكمة الأسرة والجلسة

يمكنك الاستعلام عن جلسة في المحكمة عن طريق اتباع بعض الخطوات، إذ يجب الدخول على بوابة وزارة العدل الإلكترونية، واختيار الاستعلام عن رول المحكمة وتحديد نوع القضية ورقمها وتاريخها حتى الحصول على البيانات المطلوبة بسهولة ودون أي مجهود.

الاستعلام عن القضية برقمها في محكمة الأسرة

للاستعلام عن القضية برقمها في محكمة الأسرة، يمكنك الضغط على أيقونة الخدمات الإلكترونية من الصفحة الرئيسية لموقع وزارة العدل، واختار الاستعلام عن قضية في محكمة الاستئناف، ثم اضغط على الاستعلام عن القضية بالرقم، وحدد نوع القضية، ودرجة المحكمة المكلفة بالنظر في القضية أمامها، وقم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة، وتأكد من صحة البيانات المسجلة، والضغط على أيقونة بحث، وتظهر لك جميع البيانات المتعلقة بهذه القضية.