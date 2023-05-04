خالد عبد العزيز: توصيات الحوار الوطني استرشادية وليست ملزمة للحكومة

قال الدكتور خالد عبد العزيز مقرر المحور المجتمعي في جلسات الحوار الوطني، إنه لم يكن يتوقع مستوى الإعداد والتجهيز العالي للجلسة الافتتاحية للحوار الوطني.

الحوار الوطني ليس جهة تنفيذ أو تشريع

وأضاف خلال استضافته في برنامج «كلام في السياسة» المذاع على قناة «إكسترا نيوز» مع الإعلامي أحمد الطاهري، أن الحوار الوطني ليس جهة تنفيذ أو تشريع، بل جهة استشارية تضع خبراتها، وتوصياتها ليست ملزمة للحكومة، متابعا: «ربما تكون تكون سياسة الحكومة متفقة أو غير متفقة مع مخرجات الحوار».

الدراما أبرزت بعض المشكلات القانونية

واستكمل أن الدراما المصرية أبرزت بعض المشكلات القانونية فيما يتعلق بقضايا الأسرة، لذلك سيتطرق الحوار الوطني إلى تلك القوانين بهدف تعديلها، موضحا أن قضية الزيادة السكانية هي القضية الآنية الملحة التي تؤثر في المحورين الاقتصادي والسياسي.