محمود مسلم: إطلاق الحوار الوطني لم يتأخر.. و«الوطن» وثقت خطواته في كتاب

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الكتاب الذي أصدرته مؤسسة «الوطن» وحمل اسم «الحوار الوطني.. الطريق نحو الجمهورية الجديدة»، جاء توثيقا للحدث الكبير لأن التاريخ سيذكر هذا الحوار في صفحاته، مشيرا إلى أن ما جرى إطلاقه كان الجزء الأول من الكتاب، بداية من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعقد الحوار في حفل إفطار الأسرة المصرية وحتى الإطلاق.

مسلم: بعض الأشخاص يرون في عقد جلسات الحوار الوطني تأخير

وأضاف «مسلم» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلام في السياسة» ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري على قناة «إكسترا نيوز»، أن البعض يرى أن عقد جلسات الحوار الوطني تأخرت، إلا أن ما شهده المصريون بالأمس أظهر الكثير من الأعمال التحضيرية التي قام بها المسؤولون عن الحوار.

مسلم: منسق الحوار الوطني أعلن محاوره ومحدداته

وتابع: «منسق الحوار الوطني الأستاذ ضياء رشوان أعلن عددا من المحددات منها ما يجب التحدث عنه ومنه ما لا يجب التحدث عنه، كما أعلن المستشار الجليل محمود فوزي عدد ساعات العمل وضوابط الحوار الوطني، كما أشاد بشباب مصر العاملين معه».