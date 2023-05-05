«شركات السياحة»: رسوم صك الأضحية لن تضاف لقيمة برنامج الحج

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن وزارة الحج والعمرة السعودية حددت قيمة صك الأضحية للحجاج هذا العام بمبلغ 720 ريالًا سعوديًا، لافتًا إلى أن الشركات المنظمة للحج هذا العام لن تضيف قيمة الصك على سعر البرنامج، وسيكون للحاج الحرية الكاملة في دفع قيمة صك الهدى لدى وصوله للسعودية.

حج الإفراد لا يوجد به هدى

وأضاف «الغمري» في تصريحات لـ«الوطن» أن حج هذا العام لن يشهد قيام شركات السياحة بجمع قيمة صك الأضحية من الحجاج مثلما حدث العام الماضي، موضحًا أن هناك 3 أنواع من الحج وهي «الإفراد والتمتع والقارن»، وحج الإفراد لا يوجد به هدى «أضحية».

وتابع: "إذا كان أحد الحجاج سيؤدى حج الإفراد فإنه ليس عليه هدى، فكيف يدفع ثمن الصك إذا كان من الأساس ليس مفروضًا عليه».

مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والأضاحي

وأشار إلى أن غرفة شركات السياحة عممت منشورا على كافة شركات السياحة المصرية ،أكدت خلاله أن وزارة الحج والعمرة السعودية أرسلت كتابا إلى وزارة السياحة المصرية بأن الجهة الوحيد المخولة والرسمية بالمملكة العربية السعودية لتنفيذ نسك الأضاحي لحجاج بيت الله الحرام هو مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدى والأضاحي (أضاحي) لموسم حج 1444 هجريا /2023 ميلاديا.