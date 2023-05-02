غرفة السياحة توضح المستندات المطلوبة من الفائزين بقرعة الحج السياحي

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للإتحاد المصرى للغرف السياحية،إن شركات السياحة بدأت اليوم فى مخاطبة الفائزين بقرعة الحج السياحى وعددهم نحو 16 ألف مواطن وذلك لإستكمال قيمة برنامج الحج وفقا للمستوى المتعاقد عليه ،وأيضا تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة حتى يتم تقديمها فى الموعد المحدد لكى يحصل الفائز على تأشيرة الحج .

المستندات المطلوب تقديمها خلال الأيام القليلة المقبلة

وأضاف لـ«الوطن» أن الشركات ستقدم للفائزين بقرعة السياحة قائمة بالأوراق والمستندات التى سيقوم بتقديمها خلال الأيام القليلة المقبلة حتى يتسنى للشركة تقديمها لوزارة السياحة والآثار للحصول على تأشيرات الحج ،لافتا إلى أن تلك الأوراق تشمل ما يلى :

تقديم شهادة تحركات للتأكد من سابقة الحج

1- جواز سفر مميكن لا تقل مدة صلاحيته عن عام بداية

من تاريخ 30-4-2023 الموافق 10 شوال من العام الهجرى 1444.

2- فيش حج مميكن

3-بيانات الموقف التجنيدى لمن هم في سن التجنيد.

4-صورةمن شهادة التحصين من فيروس كورونا ( QR CODE ) تشمل إكتمال التحصين في الجرعات الأساسية المقررة مع جرعة تنشيطية للقاحات.

5-شهادة تحركات من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية وذلك للتأكد من عدم اداء المسافر للحج قبل ذلك .

6-تصريح السفر لمن يتطلب سفرهم الحصول على موافقة من جهة عملهم.

7-عدد 3 صورة شخصية حديثة وواضحه مقاس 4×6 مع مراعاة الأتى :

-ضرورة أن تكون خلفية الصورة بيضاء اللون.

-طول الرأس من الذقن حتى الجبهة 70 إلى 80%من الصورة .

-يتم وضع الصور داخل مظروف صغير يدون عليه وعلى خلفية كل صورة اسم الحاج ، ويثبت المظروف بالغلاف الخلفي للجواز.

-مراعاة عدم إرتداء الرجال أغطية الرأس البيضاء ، وبالنسبة للسيدات عدم ارتداء الحجاب الأبيض لتداخلة مع خلفية الصور.

-ترفق الصور بالغلاف الخلفى للجواز .

8- تقديم البطاقة الصحية الصادرة من وزارة الصحة والسكان المصرية سارية المفعول ، والتي تثبت تطعيم المسافر للحج ضد مرض الإلتهاب السحائي بجرعة واحدة من اللقاح الرباعى (ACYW135) وذلك قبل السفر بمدة لا تقل عن 10 أيام ولا تزيد عن 3 سنوات أو أى تطعيمات أخرى تقررها وزارة الصحة والسكان المصرية أو الجانب السعودى،مع مراعاة إرفاق البطاقة الصحية بالغلاف الخلفي لجواز السفر كشرط للحصول على التأشيرة طبقاً لتعليمات السلطات السعودية في هذا الشأن .

9-تقديم تقرير طبي معتمد ومختوم من إحدى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والسكان المصرية المعلن عنها ،موضح به حالته الصحية تفصيلا وأنه معافى من الأمراض التي أقرتها وزارة الصحة المصرية التي تعوق عن السفر لأداء فريضة الحج على أن توضع التقارير الطبية داخل مظروف .