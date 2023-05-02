«شركات السياحة»: لا زيادة في أسعار برامج الحج السياحي هذا العام

قال علاء الغمري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة والعضو السابق بمجلس إدارة الغرفة، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أسعار برامج الحج السياحي لن تشهد أي زيادة هذا العام، نظرا لعدم حدوث ارتفاع إلى الآن في أسعار الخدمات بالسعودية، سواء في أسعار فنادق إقامة الحجاج بمكة والمدينة المنورة أو أسعار خدمات الإعاشة بمنى وعرفات، أو بسعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه المصري.

ضوابط الحج السياحي 2023

وأضاف «الغمري» في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، سمحت للجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار، بفرض زيادة على أسعار الحج حال وجود زيادة في الأسعار، أي من خدمات الحج في المملكة العربية السعودية أو فى حال زيادة سعر صرف الريال السعودي، شريطة موافقة وزير السياحة والآثار على تلك الزيادة.

1483 شركة سياحة تنظم برامج الحج هذا العام

وأشار إلى أنّ شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام، وعددها نحو 1483 شركة، ستبدأ خلال الأسبوع الأخير من شهر شوال الجاري في السفر إلى المملكة العربية السعودية، لإجراء معاينات سكن حجاج السياحة، لافتا إلى أنّ غرفة شركات السياحة ستخاطب خلال أيام البنك المركزي، لتوفير المبالغ المستحقة للتعاقدات بالريال السعودي، أسوة بما تم مع حج القرعة الذى تنظمه وزارة الداخلية وحج الجمعيات الأهلية، الذى تنظمه وزارة التضامن الإجتماعي.

يذكر أنّ وزارة السياحة والآثار أعلنت أن عدد المواطنين المصريين، الذين تقدموا لقرعة الحج السياحي لهذا العام، اقترب من 74 ألف متقدم، تم إختيار 16 ألفا منهم لأداء الحج هذا العام من خلال القرعة التى أجرتها الوزارة أمس الأول.