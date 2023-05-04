أصدرت مديرية التربية والتعليم، جدول امتحانات الصف الثاني الإعدادي مايو 2023 الترم الثاني في محافظة السويس، بمختلف المدارس، على مستوى إدارات السويس التعليمية شمال وجنوب والجناين، وحددت مديرية التربية والتعليم أن تنطلق في يوم 11 مايو، بمادة اللغة الأجنبية، حيث تبدأ الفترة الأولى في التاسعة صباحا.

امتحانات الصف الثاني الإعدادي مايو 2023 في محافظة السويس

ووفقاً لإعلان مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس أن جدول الصف الثاني الإعدادي كما يلي:.

الخميس الموافق 11 مايو مادة اللغة العربية ساعة ونصف الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات زمن الامتحان ساعة.

السبت الموافق 13 مايو: لغة أجنبية زمن الامتحان ساعتان، وجبر، زمن الامتحان ساعتان

الأحد الموافق 14 مايو: دراسات زمن اللجنة ساعتان

الاثنين 15 مايو: مادة العلوم – زمن الامتحان ساعتان وتربية فنية، ساعتين.

الثلاثاء 16مايو:هندسة ساعتان وتربية دينية ساعة ونصف

التعليم تحذر من اصطحاب الطلبة للتليفونات المحمول

حذرت مديرية التربية والتعليم، في محافظة السويس، من اصطحاب الطلبة للتليفونات المحمول والملاحظين داخل لجان الامتحانات، والالتزام بكافة القواعد التي تتبع في الامتحانات وفقاً لتعاليم الوزارة، فضلاً على التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية، والالتزام بالحضور في المواعيد المحددة للامتحان.