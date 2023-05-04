أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي مايو 2023 الترم الثاني محافظة السويس، بجميع الإدرارة التعليمية، شمال وجنوب السويس، والجناين، التي سوف تبدأ يوم السبت 6 مايو الجاري، وتنتهي يوم الأربعاء 10 مايو.

امتحانات الصف الأول الإعدادي مايو 2023 في محافظة السويس

حددت مديرية التربية والتعليم، الساعة التاسعة صباحاً لانطلاق الفترة الأولي، كل يوم من أيام اجراء الامتحانات، وجاء جدول امتحانات الصف الأول الإعدادي مايو 2023 في محافظة السويس، كما يلي:

السبت 6 مايو: مادة اللغة العربية، مدة اللجنة ساعة ونصف، والكمبيوتر مدة اللجنة ساعة واحدة

الأحد 7 مايو: الهندسة مدة اللجنة ساعتان، والتربية الدينية مدة اللجنة ساعة واحدة

الإثنين 8 مايو: مادة العلوم والتربية فنية ومدة كل لجنة ساعتين

الثلاثاء 9 مايو: الدراسات مدة اللجنة ساعتان

الأربعاء 10 مايو: لغة أجنبية لمدة ساعتين، وجبر مدة اللجنة ساعتان

امتحانات الصف الأول الإعدادي مايو 2023 في محافظة السويس

أكدت مديرية التربية والتعليم في محافظة السويس، علي ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية، داخل اللجن، وعدم حيازة التليفون المحمول، للطلبة والملاحظين، في امتحانات الصف الأول الإعدادي مايو 2023 في محافظة السويس.