جدول امتحانات الترم الثاني مايو 2023 للصف الأول الإعدادي بمحافظة السويس

جدول امتحانات الترم الثاني مايو 2023، للصف الأول الإعدادي، في محافظة السويس، أعلنته مديرية التربية التعليم، وحددت موعد بدء امتحان مادة اللغة العربية، بمختلف مدارس السويس التابعة لإدارات شمال وجنوب السويس والجناين، في التاسعة من يوم الأحد 6 مايو القادم.

امتحانات الترم الثاني مايو 2023 الصف الأول الإعدادي محافظة السويس

وقد أعلنت مديرة التربية والتعليم، في محافظة السويس جدول امتحانات الترم الثاني للصف الأول الإعدادي على النحو التالي:

السبت 6 مايو: مادة لغة عربية، مدة اللجنة ساعة ونصف ،كمبيوتر مدة اللجنة ساعة

الأحد 7مايو: الهندسة مدة اللجنة ساعتان، وتربية دينية مدة اللجنة ساعة.

الاثنين 8 مايو: مادة العلوم والتربية فنية كل لجنة مدتها ساعتان.

الثلاثاء 9 مايو: امتحان مادة دراسات زمن اللجنة ساعتان.

الأربعاء 10 مايو: مادة لغة اجنبية زمن اللجنة ساعتين ،وجبر زمن اللجنة ساعتين

وقد حذرت مديرية التربية والتعليم من اصطحاب الطلبة للتليفونات المحمول وكذلك الملاحظين، داخل لجان الامتحانات، والالتزام بكافة القواعد التي تتبع في الامتحانات وفقاً لتعاليم الوزارة، فضلاً على التأكيد على اتباع الإجراءات الاحترازية.