ماجدة الرومي تنعى إيلي شويري: اسم بالذهب في كتاب أمجاد الأغنية اللبنانية

نعت الفنانة ماجدة الرومي، عبر حسابها على «إنستجرام»، الفنان اللبناني إيلي شويري، الذي غيبه الموت أمس، عن عمر ناهز 84 عاما.

وكتبت ماجدة الرومي: «أحزنني خبر رحيل الكبير الصديق إيلي شويري بعد عمرٍ من عطاءاتٍ خالدة ستبقى ما دمنا ودامت لنا الأغنية اللبنانية الأصيلة وزمنها المجيد، مَن مِنّا لم يغنّ أناشيده الوطنيّة العظيمة وأغانيه الشرقيّة العريقة الأصيلة القريبة للقلب قُربَه لشرايينه؟ مَن مِنّا لم يستمتع بأدائه الشرقيّ المتقن».

وأضافت ماجدة الرومي: «لم يطرب لسماع هذا البلبل اللبنانيّ الفريد الذي قضى العمر متنقّلاً بصوته العذب وأعماله الرائعة بين اسمٍ فنّي كبيرٍ وآخر وعملٍ فنّي مجيد وآخر؟ ألا فاسترح يا زميلي الحبيب، واهنأ واثقًا أن اسمك باقٍ مكتوباً بالذهب في كتاب أمجاد الأغنية اللبنانية الخالدة إلى الأبد».

واختتمت: «لبناتك الغاليات وعائلتك الكريمة الصبر والسلوان مِن بعدِك وطول البقاء.. آمين».