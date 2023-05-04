إصابة 4 أطفال أشقاء باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيب 4 أطفال أشقاء، مساء اليوم الخميس، باشتباه تسمم غذائي، فى قرية منشأة الأمراء بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، بعد تناولهم وجبة طعام مكونة من البيض والبطاطس.

بلاغ بإصابة 4 أطفال أشقاء باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، أخطارًا من مدير البحث الجنائي يفيد استقبال مستشفى بني سويف التخصصي 4 حالات يشتبه إصابتهم بحالة تسمم غذائي بعد ظهور أعرض التسمم من القيئ والمغص المعوي وارتفاع في دراجات الحرارة، بعد تناولهم وجبة غذائية

نقل المصابين إلى مستشفى بني سويف التخصصي

أكد الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة في بني سويف أن المستشفى أخذت عينة من المصابين لفحصها بالمعامل لتحديد سبب التسمم.

واكد أن المصابين هم ملك أحمد محمد 11 سنة، و يوسف أحمد محمد 4 سنوات وندا أحمد محمد 3 سنوات، وحنين أحمد محمد، سنتان، مشيرًا إلى استقرار حالتهم بعد إجراء الإسعافات الأولية والعلاج اللازم وتم تحرير محضر بالوقعة، وتولت النيابة متابعة التحقيقات.