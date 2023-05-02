إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على «زراعي بني سويف»

أُصيب 4 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية الشيخ علي بهلول التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي أمام قرية الشيخ علي بهلول التابعة لمركز بني سويف، بداخلها 4 أطباء امتياز بجامعة بني سويف، ووجه مدير الأمن بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم.

على الفور، دفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، بسيارتي إسعاف إلى موقع الحادث.

أسماء المصابين في الحادث

تبين أنّ المصابين هم: «نورهان وجيه رياض» 25 عامًا، ومقيمة بمركز الواسطي، مصابة بسحجات وكدمات، «أسماء عدلي» 25 عامًا، ومقيمة بقرية الميمون، مصابة بكدمة في الوجه، «وليد محمد سعيد» 25 عامًا، ومقيم بمركز سمسطا، مصاب بكدمة في الوجه و«أمل سعيد محمد» 25 عامًا، مصابة باشتباه كسر بالساق الأيسر.

وجرى نقلهم إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفيات جامعة بني سويف، وجاري تقديم العلاج اللازم لهم.