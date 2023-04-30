إصابة 5 في حادث انقلاب ميكروباص بـ«زراعي بني سويف- الفشن»

أصيب 5 أشخاص، مساء اليوم الأحد، في حادث انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي بني سويف- الفشن أمام صوامع سدس، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب ميكروباص بـ«زراعي بني سويف- الفشن»

تلقى اللواء أسامة حلمي، مدير أمن بني سويف، إخطارًا، بورود بلاغ إلى شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم انقلاب سيارة أجرة ميكروباص بالطريق الزراعي بني سويف الفشن أمام صوامع سدس، حيث جرى التوجيه بسرعة إرسال سيارات الاسعاف إلى مكان الحادث لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى، واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن المركزي

دفع مرفق إسعاف بني سويف بـ3 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث، وذلك لنقل المصابين إلى مستشفى الفشن، لقربها من مكان الحادث، وذلك لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أن المصابين في الحادث هم: «صلاح . س . أ»، 40 عاما، مقيم ببا، بائع متجول، اشتباه كسر بالكتف اليسرى وسحجات وكدمات، و«دعاء. ع . أ»، 21 عاما، طالبة، مصابة اشتباه كسر بالترقوة اليسرى، تقيم مدينة ببا، و«بسمة . أ . أ»، 18 عاما، طالبة، مصابة اشتباه كسر بالكتف اليمنى، و«نعمة . أ.ع»، 28 عاما، مقيمة ببا، مصابة جروح وسحجات متفرقة بالجسم، و«ربيع . ج . م»، 34 عاما، مقيم هربشنت مركز ببا، سائق، مصاب اشتباه كسر بالذراع اليسرى.