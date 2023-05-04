محمود مسلم: وضع محددات للحوار الوطني خطوة موفقة.. بعض الأمور لا يجوز مناقشتها أمام الرأي العام

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان وضع محددات الحوارالوطني في كلمته حين قال: «إحنا مش هنتكلم في الدستور يعني الحوار الوطني مش مؤسسة بديلة عن وزارة الخارجية او وزارة الدفاع والداخلية علشان تطرح الكلام ده في الحوار الوطني»، مشددا على أنها كانت كلمة موفقة وضرورية.

مسلم: كل حاجة مطروحة في الحوار الوطني

وتحدث «مسلم» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «المصري أفندي» من تقديم الإعلامي محمد علي خير على قناة المحور، عن بعض التعليقات التي أطلقها البعض عبر صفحاتهم الشخصية بالأمس، والمزاح بشأن كلمة «رشوان» حول الأمور غير المطروحة بالحوار الوطني، بقوله: «كل حاجة مطروحة في الحوار الوطني لكن الحاجات دي مينفعش أمام الرأي العام».

وتابع: «فيه الكثير من الأمور مطروحة للنقاش، وكالعادة البعض يترصد، والمشهد كان هائل ويضيف للدولة المصرية والشعب المصري».