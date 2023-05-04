محمود مسلم: الحوار الوطني فرصة جيدة للدولة لتحسين بعض القرارات ومساحة للمختلفين فكريا وسياسيا

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن الحوار الوطني فرصة جيدة للدولة لتحسين بعض القرارات أو تغيير قانون الحبس الاحتياطي وكذلك تغيير النظام الانتخابي، «أعتقد هيكون فيه كلام كتير على النظام الاقتصادي في ظل الأزمة الاقتصادية التي نعيشها حاليا».

بعض القضايا تحتاج توافقا مجتمعيا

وأضاف «مسلم» خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلام في السياسة» ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، على قناة «إكسترا نيوز»، أن بعض القضايا تحتاج توافقا مجتمعيا، ولا يمكن إنجازها إلا بعد أن يتوافق المجتمع عليها، «الحوار فرصة للتوافق حول بعض الأمور الاجتماعية والثقافية».

الحوار لم يكتف بالسياسيين أو الأحزاب فقط

وتابع: «عندما نبدأ حوارا جادا لن يتم التصنيف أو الاصطياد، لكنه مساحة واسعة من المختلفين فكريا وسياسيا، والحوار لم يكتف بالسياسيين أو الأحزاب فقط، لكن كان به الكثير من الخبراء والأكاديميين وممثلي المحافظات، ما يمثل إضافة مهنية للأمور التي سيجري مناقشتها».