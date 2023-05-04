محمود مسلم: الخلاف مع المعارضة على أولويات الحوار الوطني وليس المبادئ

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن مشهد الحوار الوطني الذي جرى إطلاق أولى جلساته أمس، كان رائعا، ووحد الكثير من الفئات والفصائل، بأمور محددة، وهي استبعاد جماعة الإخوان، مؤكدا أن الخلاف مع المعارضة لهو خلاف على الأولويات وليس خلاف على المبادئ أو غيرها، «الدكتور ضياء رشوان أكد أنه لا يوجد كيان رفض المشاركة في الحوار، وفيه ناس كانت الرؤى السياسية بينهم بعيدة، لكنهم جميعا اجتمعوا علشان خاطر مصر بدون شروط مسبقة وتحكمات».

وأضاف «مسلم» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كلام في السياسة» ويقدمه الكاتب الصحفي والإعلامي أحمد الطاهري، والمذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن المبدأ الذي أقره مجلس الأمناء الخاص بالحوار الوطني كان مبدأ ممتازا بالأغلبية وليس بالتوافق، كما أن الجرأة التي شهدتها كلمات المتحدثين على المنصة، أكد لكل المشككين أن الحوار جاد، والنظام لديه إرادة سياسية حقيقية لإجراء حوار والوصول به لنتائج يجري تفعيلها على أرض الواقع.

وتابع: «قبل بدء الحوار، أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي، مبادرة استجابة لمجلس الأمناء، ومنها الإشراف القضائي على الانتخابات الرئاسية، وكان ذلك دليلا على جدية النظام وإرادته السياسية لإجراء حوار وطني واستيعاب كل الناس، وترجمه لجملة الرئيس (الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية)».