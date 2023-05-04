وزارة الشباب تنفذ تدريب «مشواري» في محافظة الشرقية

نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة لريادة الأعمال والمشروعات الناشئة، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، برنامج «مشواري» بمركز شباب ناصر بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

برنامج «مشواري» لتنمية المهارات الحياتية

وقالت وزارة الشباب والرياضة في بيان لها اليوم، إنه تم الانتهاء من تدريب برنامج «مشواري» لتنمية المهارات الحياتية وإدارة المشروعات الصغيرة لشباب كيان سند شباب الدلتا بالشرقية.

وكيل الوزارة: الخدمات والبرامج التي تؤهلهم لصقل المهارات

وأكدت منال جمال وكيل الوزارة رئيس الإدارة المركزية لـ تمكين الشباب أنه في ضوء توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة الاهتمام بالكيانات الشبابية وتقديم الخدمات والبرامج التي تؤهلهم لصقل مهاراتهم، وتناول البرنامج مجموعة من الجلسات التدريبية ومنها التعريف بالبرنامج والمهارات الحياتية والتفكير الإيجابي والتفكير الإبداعي والابتكاري ومهارة التواصل ومهارة اتخاذ القرارو مهارة العمل الجماعي، واحترام الآخرين و التفكير الايجابي، وتعلم كيفية التعلم كيف تكون قائد والأساليب التحفيزية وتنمية المهارات والقدرات الإبداعية.

ملتقيات توظيف بكلية الخدمة

وعقدت الإدارة المركزية لتمكين الشباب عقدت ملتقى توظيف بكلية الخدمة الاجتماعية بجامعة الفيوم، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، لتعريف الطلاب والخريجين بخدمات التدريب والتوظيف المقدمة، ضمن سلسلة من الملتقيات التي تنفذها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الجامعات والمعاهد، وفي إطار اهتمام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتأهيل الشباب لسوق العمل وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة لهم، وايضا تنفيذ ملتقي توظيف آخر بمعهد الدراسات المتطورة بالقطامية، وملتقي ثالث بمقر أكاديمية أخبار اليوم بالسادس من أكتوبر من خلال مبادرتي «توظيف مصر» و«طور وغير» بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية، بمشاركة أكثر من 60 شركة من شركات القطاع الخاص.