طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في المنزل.. وكيفية السداد

أتاحت النيابة العامة ومنصة وزارة الداخلية، طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في بالمنزل، وذلك من خلال خطوات بسيطة وسهلة تستطيع الحصول على الخدمة، بعيدًا عن عناء الذهاب إلى وحدات المرور، إذ ساهم هذا الإجراء في القضاء على حالات الزحام داخل مقرات المرور.

«الوطن» تنشر طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في مصر بالمنزل، في عدة خطوات وفق ما أعلنت عنه منصة النيابة العامة وهي كالتالي:

- الدخول إلى موقع النيابة العامة على محرك البحث جوجل

- اختيار تصفح الخدمات، والتي من خلالها الاستعلام عن مخالفات المرور.

- تظهر بعدها قائمة الخدمات التي تقدمها منصة النيابة العامة.

- الضغط على أيقونة «مركباتي».

- ستظهر معلومات بالمرور والسيارة، التي يمكن من خلالها تجديد رخصة المركبة أو الاستعلام عن المخالفات المرورية المختلفة وسدادها، دون الاحتياج للانتظار.

- الضغط على أيقونة استعلام عن مخالفات رخصة مركبة.

- تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد.

- إدخال بيانات المركبة المطلوبة.

- الضغط على إجمالي المخالفات.

- ستظهر نتيجة الاستعلام.

كيفية سداد المخالفات من المنزل

ـ الدخول على منصة النيابة العامة.

ـ اختيار «خدمات المرور» الموجودة في موقع النيابة العامة.

- اختيار خدمة سداد قيم مخالفات المرور من خلال السداد النقدي عند الاستلام.

- يمكنك السداد إلكترونيا عن طريق بطاقات الائتمان البنكية، أو بطاقة ميزة.

- ثم تقوم بعدها بالضغط على «الدفع واستمرار».

- ثم يطلب منك كتابة بيانات توصيل الشهادة بدقة في الخانات المخصصة لها.

- ثم قم بالضغط على «إرسال الطلب» وستظهر لك تفاصيل السداد.

- يمكنك استلام رسالة الدفع الإلكتروني، ثم اضغط موافق وبعدها تختار الوسيلة المناسبة للدفع.