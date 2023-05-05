خلال 10 أيام.. شركات السياحة تسافر للسعودية لمعاينة مساكن الحجاج

تبدأ شركات السياحة خلال 10 أيام مقبلة السفر إلى المملكة العربية السعودية لإجراء معاينة وتوثيق المساكن التي سيقيم بها حجاج السياحة، في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن الشركات ستقوم بحجز السكن وفقا للضوابط المنظمة.

معاينة المساكن وتوثيق العقود إلكترونيا

وأضاف «وحيد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن شركات السياحة التى حجزت نفس الفنادق التي تمت معاينتها العام الماضي فإنها لن تسافر، ستجري المعاينة وتوثيق العقود إلكترونيًا طالما أن تلك الفنادق لم يحدث بها أي تغيير، موضحًا أن غالبية توثيق العقود ومعاينة المساكن تتم حاليا إلكترونيا.

مواصفات سكن حجاج السياحة

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار حددت مواصفات سكن حجاج السياحة لهذا العام والتي جاءت على النحو التالي:

1- مواصفات السكن الخاصة بحجاج المستوى الاقتصادى «الطيران والبري» في مكة المكرمة:

- ستكون بفنادق سياحية أو عمائر مصرح لها بالتسكين، ومفعلة على المسار الإلكترونى السعودي، وحاصلة على موافقة لجان المعاينات التابعة لوزارة السياحة بكونها معتمدة للسكن.

2- مواصفات سكن حجاج مستوى الحج السياحي فئة 5 نجوم بمكة المكرمة والمدينة المنورة.

- سيكون في فنادق 5 نجوم، شامل تقديم وجبتين يوميا بنظام البوفية المفتوح سواء فطار وغداء أو فطار وعشاء، على أن يكون الحد الأقصى لإقامة الحجاج بغرفة واحدة هو 4 أفراد.