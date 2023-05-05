بعد تحريك أسعار السولار بقيمة 1 جنيه للتر الواحد مع تثبيت سعر البنزين، شهدت تعريفة مواصلات بورسعيد لعام 2023 ارتفاعًا يناسب هذه الزيادة الجديدة.

وأعلنت محافظة بورسعيد عن تعريفة مواصلات بورسعيد لعام 2023 بعد الزيادة الجديدة، والتي تشمل المسارات بين بورسعيد والمحافظات الأخرى. ولم يتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة للزيادة الجديدة في التعريفة.

وكشفت محافظة بورسعيد، في بيان صحفي اليوم، أن تعريفة مواصلات بورسعيد 2023 بعد الزيادة الجديدة جاءت بين المحافظات بناء على تحريك سعر السولار.

تعريفة مواصلات بورسعيد 2023 بعد الزيادة الجديدة

أعلنت محافظة بورسعيد عن تعريفة مواصلات بورسعيد لعام 2023 بعد الزيادة الجديدة، وجاءت الأسعار كما يلي للمسارات المختلفة بين بورسعيد والمحافظات الأخرى:

- خط بورسعيد المرج: 67 جنيهًا.

- خط بورسعيد الإسماعيلية: 26.5 جنيه.

- خط بورسعيد السويس: 52 جنيهًا.

- خط بورسعيد الزقازيق: 52.5 جنيه.

- خط بورسعيد فاقوس: 44 جنيهًا.

- خط بورسعيد القنطرة غرب: 22 جنيهًا.

- خط بورسعيد المنزلة: 24 جنيهًا.

- خط بورسعيد دمياط: 18 جنيهًا.

- خط بورسعيد المنصورة: 37 جنيهًا.

- خط بورسعيد المحلة الكبرى: 53.5 جنيه.

- خط بورسعيد طنطا: 53.5 جنيه.

- خط بورسعيد الإسكندرية: 71.5 جنيه.

انتظام العمل بميناء بورسعيد البري

وأكد اللواء عاطف وجدي سكرتير عام محافظة بورسعيد أنه يتابع علي مدار الساعة وانتظام العمل بميناء بورسعيد البري ومجمع المواقف، وأن محافظة بورسعيد شكلت غرفة عمليات لتلقي شكاوى المواطنين، وأكدت أهمية وجود البدائل والحلول لأي مشكلات طارئة بالتعاون والتنسيق فيما بين كافة الأجهزة التنفيذية

الالتزام بالتسعيرة

وأشار إلى أن توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مشددة بتكثيف الحملات على سيارات ومركبات نقل الركاب لمتابعة عدم استغلال المواطنين، والالتزام بتسعيرة التنقل لسيارات السيرفيس ببورسعيد على أن يتم وضع ستيكر بقيمة التعريفة على زجاج السيارة الأمامي والخلفي بالإضافة إلى عمل بانرات ولوحات إرشادية بالتعريفة وأرقام الشكاوى.