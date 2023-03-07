حملات على مواقف السيارات بالمنيا لمنع التلاعب في تعريفة المواصلات

شنت الوحدات المحلية، بالتعاون مع إدارة المرور، في محافظة المنيا، حملات لمتابعة محطات الوقود وانتظام سير العمل داخل جميع مواقف السيارات، واستمرار العمل بتعريفة المواصلات الحالية لسيارات النقل الجماعي والسرفيس دون أي تلاعب.

حملة على المواقف العامة في سمالوط

ونفذت الوحدة المحلية في مركز سمالوط، مرورا على المواقف العامة بالمركز وقرية «البيهو»، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة لسيارات الأجرة والنقل الجماعي والسرفيس، والتاكسي ومركبات الـ«توك توك»، وعدم وجود أي تلاعب في قيمة التعريفة.

ثبات الأجرة في مواقف مركز مغاغة

كما تابع الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة، العمل بمواقف السيارات العمومية للاطمئنان على ثبات الأجرة، حيث شملت الجولة موقف مغاغة الرئيسي وعددا من المواقف المؤدية للقرى، كما تم المرور علي عدد من محطات المواد البترولية للتأكد من توافر المواد البترولية والالتزام بالأسعار المقررة وعدم حجبها عن المواطنين، مؤكدا اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة ضد الغير ملتزمين سواء من أصحاب محطات التموين أو السائقين.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز أبوقرقاص، مرورا على المواقف العامة، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة المقررة لسيارات الأجرة والنقل، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد السائقين المخالفين، لضمان عدم استغلال المواطنين ورفع قيمة التعريفة، كما متابعة مدى التزام سائقي مركبات الـ«توك توك» بتحديد مقابل الخدمة بسعر 5 جنيهات بمدينة أبوقرقاص ومنع التلاعب والمغالاة.