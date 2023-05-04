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«التنمية المحلية»: متابعة تطبيق تعريفة المواصلات من مطروح إلى أسوان

كتب:

محمد عزالدين
07:59 م | الخميس 04 مايو 2023
الدكتور خالد قاسم

الدكتور خالد قاسم

قال الدكتور خالد قاسم المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، إن هناك متابعة مستمرة بين الوزير والمحافظين من خلال غرفة العمليات وإدارة الأزمات لمتابعة تطبيق تعريفة المواصلات الجديدة بعد زيادة أسعار السولار منذ صباح اليوم. 

تعليمات تعريفة المواصلات الجديدة

وأضاف الدكتور خالد قاسم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، على قناة الحياة، أنهم يتأكدون طوال اليوم من تطبيق المحافظات تعليمات تعريفة المواصلات الجديدة ونشرها في شكل بنرات و«ستيكرات» في المواقف وعلى السيارات لمنع الاستغلال. 

واستكمل: «إحنا منتشرين للمتابعة من أول مطروح إلى أسوان ويحدث مرور على وسائل النقل العام وكذلك الميكروباصات واللي هيخالف سيتعرض للعقوبات التي تطبقها الإدارة العامة للمرور في كل المحافظات».

تحريك طفيف في أسعار الأتوبيسات النقل العام

وتابع: «في تحريك طفيف في أسعار أتوبيسات هيئة النقل العام في القاهرة، وتعريفة الركوب بين المحافظات تحركت فيما لا يزيد عن 10% من قيمة أمس، ومن الأهمية التزام السائقين بالتعريفة الجديدة».

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بقلم محمد عزالدين