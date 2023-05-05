MMS والهيئة السعودية للسياحة توقعان مذكرة تفاهم لتعزيز المحتوى السياحي عن السعودية

أعلنت شركة MMS (ام بي سي ميديا سوليوشنز)، الذراع التجاري لمجموعة MBC عن توقيعها لمذكرة تفاهم مع الهيئة السعودية للسياحة، وذلك على هامش معرض سوق السفر العربي المقام في دبي.

تهدف هذه الاتفاقية لتعزيز المحتوى السياحي عن السعودية

وتهدف هذه الاتفاقية لتعزيز المحتوى السياحي عن السعودية ونشره في الخليج والعالم العربي وذلك من خلال تطوير وانتاج محتوى نوعي وبثه على منصات مجموعة MBC من قنوات تلفزيونية ومحطات إذاعية ومنصة شاهد بالإضافة الى قنواتSSC الرياضية ومنصات التواصل الإجتماعي ومنصات العربية للإعلانات.

وقد وقع الاتفاقية كلاً من الاستاذ أحمد الصحاف، الرئيس التنفيذي لشركة MMS، والاستاذ رعد الخنبشي، نائب الرئيس للتسويق لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا في الهيئة السعودية للسياحة، وذلك في جناح السعودية بمعرض سوق السفر العربي 2023 المقام في دبي.

وتسعى الهيئة عبر هذه الشراكة للتعريف بالوجهات السياحية في المملكة العربية السعودية وجذب الزوار والسياح إقليمياً وعالمياً، وذلك من خلال إنتاج محتوى مرئي ومسموع مبتكر وذي جودة عالية وإيصاله إلى جمهور مجموعة MBC الواسع بالإستعانة بخبرات MMS في صناعة المحتوى والإعلانات.

وتقدم MMS العديد من الحلول الإعلانية للعلامات التجارية لتحقيق التواصل البناء مع الجمهور في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا من خلال منصات MBC حيث تطرح الحلول الإعلانية المبتكرة باستمرار لتتلائم مع متطلبات العملاء ولتعزيز نمو مجال الإعلانات عامةً بالمحتوى الثري.

نسعى من خلال هذه الإتفاقية إلى دعم السياحة في المملكة وتعريف الجمهور الضخم بأفضل الوجهات السياحية

وعن هذه الإتفاقية علق أحمد الصحاف، الرئيس التنفيذي لشركة MMS قائلاً: "يسعدنا اليوم ان نعلن عن ابرام اتفاقية مع الهيئة السعودية للسياحة الذي نجدد من خلالها تعهدنا في إثراء مجال المحتوى والإعلانات في المملكة والعالم العربي عبر تقديم مجموعة مبتكرة من الحلول التي تسهم في تحقيق اهداف عملائنا والوصول الى المستهلك بأساليب خلاقة. نحن نسعى من خلال هذه الإتفاقية إلى دعم السياحة في المملكة وتعريف الجمهور الضخم بأفضل الوجهات السياحية عبر المحتوى عالي الجودة الذي تقدمه مجموعة MBC.”

من جانبه صرّح عبدالكريم الدرويش، الرئيس التنفيذي لأسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بالهيئة السعودية للسياحة، على هذه الاتفاقية قائلا: "تأتي هذه الاتفاقية تأكيدًا على إيماننا بدور المحتوى في التعريف والترويج للمنتجات والمقومات السياحية في المملكة، وتعكس حرصنا في الهيئة السعودية للسياحة على الشراكة مع جهات إعلامية رائدة كمجموعة MBC لإنتاج محتوى ترويجي وتعريفي عالي الجودة وتعزيز وصوله إلى الجمهور العربي

عن الهيئة السعودية للسياحة:

أطلقت الهيئة السعودية للسياحة في العام 2020، لدعم نمو قطاع السفر والسياحة من خلال تلبية احتياجات شركات السياحة والشركاء التجاريين الآخرين. وهي الجهة المسؤولة عن التسويق السياحي للمملكة العربية السعودية عالميًا، كما تتولى مهمة تطوير تجربة السائح وتطوير المنتجات والباقات السياحية ودعم وتنشيط دور القطاع الخاص والمشاركة في المعارض والمؤتمرات على المستوى المحلي والدولي، ولها 16 مكتب تمثيل تغطي 38 دولة حول العالم. وتدير الهيئة الهوية الرسمية للسياحة السعودية "روح السعودية"، للمزيد يمكن الاطلاع على المواقع الالكترونية للهيئة www.sta.gov.sa و www.visitsaudi.com .

عن MMS

MMS هي وحدة إعلانات ومبيعات تجارية داخلية تم إطلاقها في عام 2020 بالشراكة بين مجموعة MBC وشركة الوسائل السعودية وهي مجموعة إعلامية واستثمارية مقرها المملكة العربية السعودية.

تقدم MMS حلول متكاملة تعتمد على جمع البيانات عبر منصات التلفزيون والراديو والرقمية ومنصات OTT ، مما يجعل مجموعة MBC في طليعة صناعة الوسائط وهو ما يتيح للعلامات التجارية والعملاء التواصل مع جماهيرهم عبر المحتوى المتميز.

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