أعلنت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ 2023، وذلك عقب اعتماد جداول الامتحانات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بتوجيهات الدكتور رضا محمد حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وإشراف محمد عبد الله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ.

جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ 2023

وتستعرض «الوطن» جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ 2023، بحسب ما أعلنته مديرية التربية والتعليم بالمحافظة.

وبحسب جدول امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ 2023 فإن طلاب تلك المرحلة يخوضون امتحاناتهم، كالتالي:

الأربعاء 17 مايو: اللغة العربية والخط والإملاء، والتربية الدينية.

- الخميس 18 مايو: الهندسة، والحاسب الآلي.

- السبت 20 مايو: الجبر، والعلوم.

- الأحد 21 مايو: اللغة الإنجليزية، والتربية الفنية.

- الاثنين 22 مايو: الدراسات الاجتماعية.

عدد المتقدمين لأداء امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ 2023

ويبلغ عدد المتقدمين لأداء امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية في محافظة كفر الشيخ 2023 حوالي 63 ألفاً و281 طالباً وطالبة، موزعين على 13 إدارة تعليمية.

استعدادات مديرية التربية والتعليم لامتحانات الشهادة الإعدادية

وأنهت مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ استعداداتها لانطلاق ماراثون امتحانات الترم الثاني للشهادة الإعدادية، من خلال تعقيم وتطهير المدارس، وتوفير ‏سُبل الراحة من إضاءة جيدة وتهوية للطلاب لأداء الامتحانات في هدوء، ودون حدوث أي ‏تجاوزات، مع تواجد طبيب أو زائرة صحية داخل اللجان، تحسباً لمواجهة أي ظرف طارئ ‏للطلاب أثناء تأدية الامتحان.‏