فصل الكهرباء عن 7 مناطق بمركز كفر الشيخ اليوم.. اعرف المواعيد

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، فصل التيار الكهربائي، اليوم الجمعة 5 مايو 2023، عن 7 مناطق بمدينة كفر الشيخ، بدءاً من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر مساءً، أي لمدة 5 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إن والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي مناطق «محطة الصرف بسخا، ومحطة الصرف بتفتيش سخا، والأحوال المدنية، والشهر العقاري، ومنطقة بحوث سخا بالكامل، ومنطقة سخا بالكامل، ومنطقة الحمراوي بالكامل».

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أن فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل علي أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجهاً بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.