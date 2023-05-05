أحمد فهيم: «دموعي نزلت أول ماشفت أفيش مسلسل جعفر العمدة»

تحدث الفنان أحمد فهيم عن كواليس مشاركته في دور «سيد العمدة» ضمن أحداث مسلسل «جعفر العمدة» مشيرًا أنه لم يتمالك نفسه ونزلت دموعه حينما رأى صورته على أفيش المسلسل «دموعي نزلت أول ماشفت الأفيش لأن ده كان حلمي من زمان لما كنت بمشي أشوف الأفيشات في الشوارع وأقول إن شاء الله في يوم من الأيام هبقى موجود هنا».

عمل مع الفنان الراحل خالد صالح في أعماله الأولى

وحكى فهيم بداياته الفنية خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» مشيرًا أنه عمل مع الفنان الراحل خالد صالح في فيلم «خلي الدماغ صاحي» والنعامة والطاووس وميدو مشاكل وغيرها بالاضافة لعمله معه في أول بطولة سينمائية له في فيلم «هي فوضى».

قالي مفيش حاجة اسمها عايز امثل

وأشار فهيم إلى أنه أحب التمثيل من هذه الفترة، موضحا: «أول ما بدأت معاه قولت له عايز أمثل قالي مفيش حاجة اسمها عايز أمثل لازم تتعلم الأول وخليك معايا واتعلم وبعدين مثل» لافتًا أن أول ظهور له كان في فيلم «ميدو مشاكل» حيث ظهر في مشهد بسبب غياب الممثل الذي كٌلف بالمشهد.