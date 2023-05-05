أحمد فهيم: «مشهد نشن يا سيد بمسلسل جعفر العمدة مكانش موجود في السيناريو»

كشف الفنان أحمد فهيم كواليس المشهد الشهير أثناء حصول «سيد العمدة» على حقه والضربة الخطأ التي وجهها للفنان محمد رمضان الذي قام بدور «جعفر العمدة» ضمن أحداث مسلسل «جعفر العمدة» مشيرًا أن المخرج محمد سامي كان يبحث عن تقديم مشهد الانتقام بشكل مختلف.

محمد سامي ومحمد رمضان كانوا عاوزين يعملوا المشهد بشكل مختلف

وحكى فهيم خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع عبر فضائية «dmc» كواليس مشهد ضربه للفنان محمد رمضان بالخطأ ورد الأخير عليه «نشن يا سيد» قائلًا: «المخرج محمد سامي والفنان محمد رمضان كانوا عاوزين يعملوا المشهد بشكل مختلف، وفضلوا يفكروا، وده حصل بالاتفاق بينهم وبين بعض ومكنش مكتوب في الورق، والمخرج مبدع لأبعد الحدود وأغلب الحاجات كان بيقولها وبيقترحها قبل الشغل».

وأشار أحمد فهيم أنه كان يتمنى العمل كلاعب كرة قدم لو لم يكن ممثلًا قائلًا: «لو لم أكن ممثلا لوددت أن أكون لاعب كرة قدم».