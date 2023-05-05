«الأرصاد» تعلن أماكن سقوط الأمطار اليوم.. اعرف درجات الحرارة بكل المدن

كشف خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة، وتفاصيل حالة الطقس المتوقعة على كل المدن والمحافظات، محذرة من تقلبات الطقس خلال الفترة الحالية حتى نهاية فصل الربيع.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

ومن المتوقع، وفق بيان الأرصاد، سقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحياناً على مناطق من السلوم ومطروح، وتكون خفيفة على مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية، تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والصحراء الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

ويتوقع أن تسجل درجات الحرارة اليوم الجمعة في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 30 - 17.

- العاصمة الإدارية 30 - 17.

- أكتوبر 30- 16.

- بنها 30- 17.

- دمنهور 28- 16.

- وادي النطرون 30 - 15.

- كفر الشيخ 30- 17.

- المنصورة 29- 16.

- الزقازيق 30- 17.

- شبين الكوم 30- 17.

- طنطا 30- 17.

- دمياط 34- 22.

- بورسعيد 33- 21.

- الإسماعيلية 33- 22.

- السويس 34- 22.

- العريش 34- 20.

- رفح 33- 20.

- رأس سدر 32- 20.

- نخل 31- 13.

- كاترين 27- 12.

- الطور 32- 20.

- طابا 32- 22.

- شرم الشيخ 34- 23.

- الإسكندرية 24- 16.

- العلمين الجديدة 23- 18.

- مطروح 24- 18.

- السلوم 27 - 18.

- سيوة 35- 21.

- رأس غارب 34 - 22.

- الغردقة 34- 23.

- سفاجا 34- 22.

- مرسى علم 31- 21.

- شلاتين 32 - 20.

- حلايب 30 - 20.

- أبورماد 29 - 20.

- رأس حدربة 29 - 20.

- الفيوم 33- 19.

- بني سويف 32- 19.

- المنيا 32- 18.

- أسيوط 33- 19.

- سوهاج 37- 21.

- قنا 37- 22.

- الأقصر 38- 22.

- أسوان 39- 23.

- الوادي الجديد 36- 21.

- أبوسمبل 38- 22.