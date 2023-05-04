حالة الطقس غدا الجمعة.. أمطار خفيفة تصل إلى الإسكندرية

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس غدا الجمعة، حيث يكون معتدل صباحا، حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأوضحت الأرصاد حالة الطقس غدا، حيث يكون مائل للبرودة ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، معتدلة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

رياح وأمطار غدا

وأضاف الخبراء أنّه من المتوقع وجود نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من القاهرة الكبرى والوجة البحري والصحراء الغربية ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى وجود أمطار خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السلوم ومطروح تمتد خفيفة إلى مناطق من الإسكندرية وشمال الوجه البحري.

درجات الحرارة غدا

ويتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الجععة في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 33 - 15.

- العاصمة الإدارية 33 - 15.

- أكتوبر 34 - 15.

- بنها 33 - 15.

- دمنهور 33 - 15.

- وادي النطرون 32 - 15.

- كفر الشيخ 30 - 16.

- المنصورة 30 - 16.

- الزقازيق 30 - 15.

- شبين الكوم 33 - 15.

- طنطا 27 - 15.

- دمياط 22 - 16.

- بورسعيد 22 - 15.

- الإسماعيلية 27 - 14.

- السويس 28 - 16.

- العريش 23 - 13.

- رفح 23 - 12.

- رأس سدر 28 - 14.

- نخل 26 - 7.

- كاترين 25 - 05.

- الطور 29 - 19.

- طابا 22 - 18.

- شرم الشيخ 30 - 20.

- الإسكندرية 27 - 16.

- العلمين الجديدة 26 - 16.

- مطروح 26 - 16.

- السلوم 29 - 15.

- سيوة 22 - 13.

- رأس غارب 30 - 19.

- الغردقة 31 - 20.

- سفاجا 30 - 21.

- مرسى علم 31 - 19.

- شلاتين 30 - 21.

- حلايب 28 - 20.

- أبو رماد 31 - 21.

- رأس حدربة 27 - 20.

- الفيوم 29 - 14.

- بني سويف 30 - 14.

- المنيا 31 - 14.

- أسيوط 32 - 15.

- سوهاج 33 - 16.

- قنا 35 17.

- الأقصر 35 - 18.

- أسوان 38 - 19.

- الوادي الجديد 37 - 15.

- أبوسمبل 38 - 19.