حالة الطقس اليوم الخميس.. نشاط للرياح وشبورة

حذر خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ذروة الموجة الحارة فى حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس الموافق 4 مايو 2023.

وتضرب البلاد موجة حارة، نتيجة تأثر البلاد في هذه الفترة بكتل هوائية قادمة من الصحراء الشرقية بالجزيرة العربية، وتعمل على ارتفاع الحرارة، مع زيادة سطوع أشعة الشمس نظرا لوجود مرتفع جوي جديد في طبقات الجو العليا، يزيد من الإحساس بارتفاع الحرارة.

حالة الطقس اليوم

ومن المتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى اليوم لـ33 درجة على السواحل الشمالية وشمال وجنوب الوجه البحريو القاهرة الكبرى، فى حين أنها ستسجل 39 درجة على محافظات جنوب البلاد، حيث يسود طقس شديد الحرارة خلال فترة الظهيرة على جميع الأنحاء، مع نشاط رياح مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد، وتتجه الى بعض المناطق مثل السلوم ومطروح.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة اليوم الخميس في مدن ومحافظات الجمهورية، ما يلي:

- القاهرة 33 - 15.

- العاصمة الإدارية 33 - 15.

- أكتوبر 34- 15.

- بنها 33- 15.

- دمنهور 33- 15.

- وادي النطرون 32 - 15.

- كفر الشيخ 30- 16.

- المنصورة 30- 16.

- الزقازيق 30- 15.

- شبين الكوم 33- 15.

- طنطا 27- 15.

- دمياط 22- 16.

- بورسعيد 22- 15.

- الإسماعيلية 27- 14.

- السويس 28- 16.

- العريش 23- 13.

- رفح 23- 12.

- رأس سدر 28- 14.

- نخل 26- 7.

- كاترين 25- 05.

- الطور 29- 19.

- طابا 22- 18.

- شرم الشيخ 30- 20.

- الإسكندرية 27- 16.

- العلمين الجديدة 26- 16.

- مطروح 26- 16.

- السلوم 29 - 15.

- سيوة 22- 13.

- رأس غارب 30 - 19.

- الغردقة 31- 20.

- سفاجا 30- 21.

- مرسى علم 31- 19.

- شلاتين 30 - 21.

- حلايب 28- 20.

- أبو رماد 31 - 21.

- رأس حدربة 27 - 20.

- الفيوم 29- 14.

- بني سويف 30- 14.

- المنيا 31- 14.

- أسيوط 32- 15.

- سوهاج 33- 16.

- قنا 35 17.

- الأقصر 35- 18.

- أسوان 38- 19.

- الوادي الجديد 37- 15.

- أبوسمبل 38- 19.