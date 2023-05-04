«الأرصاد» تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن ملامح حالة الطقس غدا الجمعة، إذ يسود طقس مائل للبرودة صباحًا، حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجة البحري والسواحل الشمالية والغربية وجنوب سيناء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب البلاد، معتدل الحرارة ليلًا على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس غدا

وذكرت الأرصاد أن حالة الطقس غدا يسودها أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، فضلًا عن وجود نشاط رياح على مناطق من القاهر الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وسيناء وجنوب البلاد جميعها على فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تشهد درجات الحرارة غدا 5 مايو الجاري، العظمى على القاهرة الكبرى والوجه البحري 29 والصغرى 18، والسواحل الشمالية 24 والصغرى 16، جنوب سيناء 34 والصغرى 22، وشمال الصعيد 32 والصغرى 18، وأخيرا جنوب الصعيد 37 والصغرى 22 درجة مئوية.

ذروة الطقس السيئ

ويشهد اليوم الخميس ذروة ارتفاع درجات الحرارة حيث تسجل العظمى على القاهرة الكبرى إلى 34 درجة مئوية، وهذا الارتفاع يشمل كل محافظات الجمهورية، بحسب الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأرجعت الأرصاد سبب ذروة الارتفاع اليوم لوجود الكتل الهوائية القادمة من الصحراء الغربية، إذ إنها كتل هوائية جنوبية وفيها ارتفاع في درجات الحرارة.

كما تشهد الأجواء ليلا ارتفاعا في درجات الحرارة، الصغرى في فترة الليل حيث ستصل إلى 23 درجة مئوية، والأجواء في فترة الليل ستكون معتدلة لأغلب محافظات الجمهورية، وبخاصة في فترة الليل المتأخر وفترة الصباح الباكر.