«النقل» تستعرض تقدم تنفيذ كوبري الفيوم ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي

تتواصل أعمال تنفيذ كوبري الفيوم ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع، أحد وسائل النقل الجماعي الأخضر المستدام التي تنفذها حالياً وزارة النقل، بما يضمن خدمة المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، والمناطق السياحية، كما أنه من المقرر إنشاء مناطق لوجستية جديدة وخدمة منظومة نقل البضائع بين المواني.

وثقت وزارة النقل، تقدم أعمال تنفيذ كوبري الفيوم، بعدد من الصور، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، مؤكدة تقدم أعمال جسر السكة الخاص بالقطار والأعمال الصناعية، مؤكدة أن المشروع بمثابة نقلة نوعية كبيرة في النقل الجماعي في مصر.

كل ما تود معرفته عن كوبري الفيوم بالخط الأول للقطار الكهربائي السريع

- يأتي كوبري الفيوم في مدخل حدائق أكتوبر.

- يتكون كوبري الفيوم من 4 كباري.

- يشتمل كوبري الفيوم على 2 كوبري خدمة.

- يشتمل كوبري الفيوم على 2 كوبري رئيسي.

- يسهم كوبري الفيوم في نقل الحركة شرق وغرب مسار القطار السريع في مدخل مدينة أكتوبر.

- يعمل كوبري الفيوم أيضاً على تسهيل الحركة إلى طريق «الفيوم - القاهرة».

عائد اقتصادي للمشروعات القومية

وفي سياق متصل، قالت الدكتورة داليا يونس وكيل كلية النقل الدولي واللوجستيات، لـ«الوطن»، إن وزارة النقل تنفذ عدداً من المشروعات القومية المهمة في مجال النقل الجماعي الأخضر الصديق للبيئة، موضحة أن عائد هذه المشروعات يحقق نتائج إيجابية سواء على مستوى الاستثمار أو على مستوى معيشة المواطنين.

وأضافت أن القطار الكهربائي السريع، يحقق ربط جميع أطراف مصر المترامية ببعضها البعض من الشمال للجنوب، مؤكدة أن المشروع له عائد مهم على جانب السياحة في مصر، خاصة أنه يربط المناطق السياحية ببعضها البعض.