«النقل» ترفع شعار «لا استيراد أتوبيسات من الخارج لدعم الصناعات الوطنية»

نظمت وزارة النقل اصطفافا بالحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، لعدد من أتوبيسات نقل الركاب من الأسطول الحالي للشركات التابعة لها وهي شركة الاتحاد العربي للنقل البري «السوبر جيت» وشركات القابضة للنقل البري والبحري الثلاثة «شرق الدلتا – غرب الدلتا – الصعيد إيجي باص»، بجانب عدد من الأتوبيسات الجديدة المصنعة محلياً التي تم شراؤها مؤخراً لصالح شركة السوبر جيت والمصنعة بمكون محلي بنسبة 60% مثل أتوبيسات «مان قسطور 39 راكب VIP، ومان قسطور 49 راكب».

اشتمل الاصطفاف أيضاً على نماذج لأتوبيسات مرسيدس «MCV» 49 راكب والمصنعة بمكون محلي بنسبة 60% والمخطط انضمامها لـ«السوبر جيت»، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات بمختلف أنواعها.

توطين صناعة الأتوبيسات في مصر

وكشف تقرير صادر عن وزارة النقل، بأنه هناك توجيهات رئاسية بتوطين صناعة الأتوبيسات في مصر وتعظيم التعاون مع شركات القطاع الخاص والمتمثلة في الشركات المصرية الوطنية لتطوير وتحديث أسطول نقل الركاب لكافة الشركات التابعة لتقديم أعلى مستويات الخدمة في نقل الركاب خاصة.

وأضاف التقرير أنه في إطار الاهتمام بالتعاون مع الشركات المصنعة المحلية يتم الطرح عليها وصولاً لأفضل المواصفات والخدمات لأفضل النماذج وبأقل الأسعار لافتاً إلى أن هذا النهج هو نهج كافة وزارات الحكومة المصرية ومنها وزارة النقل حيث يطبق الجميع شعار «لا استيراد من الخارج» ودعم الصناعات الوطنية بكل السبل.

تنفيذ كافة مراحل التصنيع والمنتج النهائي بأعلى درجات الجودة

وأوضح التقرير اقتصار المكون الخارجي في هذه الأتوبيسات على نسبة من 15% إلى 20% مع تنفيذ كافة مراحل التصنيع والمنتج النهائي بأعلى درجات الجودة التي لا تضاهي فقط جودة الأتوبيسات المستوردة بل تتفوق عليها في الجودة.

وأشار إلى أن هذا النهج يساهم في توفير العملة الصعبة وتشجيع المنتج المحلي وخلق فرص العمل للشباب وتلبية احتياجات السوق المحلي والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية كبرى لإنتاج كافة أنواع الأتوبيسات.

أهمية استعادة ثقة الراكب في أتوبيسات النقل العام

وأكد التقرير على وجود توجيهات لرؤساء الشركات التابعة لوزارة النقل والعاملة في مجال نقل الركاب بأهمية استعادة ثقة الراكب في أتوبيسات النقل العام التابعة للحكومة عن طريق التدعيم الدائم بأحدث أنواع الأتوبيسات وخاصة التي تعمل بالغاز والكهرباء ويجب أن يكون بالتوازي مع تحديث وتطوير الخدمات المقدمة لعملاء تلك الشركات والاهتمام بأن تكون كافة الجراجات التابعة لها جراجات نموذجية تتسع لجميع الحافلات.

وشدد التقرير على مواصفات جرارات الأتوبيسات، بأن تكون قادرة على أداء الخدمات بكفاءة وجودة، والتوسع في إقامة محطات نموذجية مثل محطتي شركة السوبر جيت في كل من عدلي منصور ونادي السكة الحديد وكذلك العمل المستمر على التوسع في خدمات الشركات المقدمة للجمهور مع الاهتمام بإضافة وتشغيل خطوط جديدة.

كما يشمل التطوير على مستوى الورش والعمالة الفنية والسائقين واستمرار الدورات التدريبية والتأهيلية لهم والالتزام بمواعيد قيام الأتوبيسات وإعلام الجمهور المستهدف بهذه المواعيد بشكل مستمر والمحافظة على الكفاءة الفنية للأتوبيسات بما يساهم في ان تصبح تلك الشركات نماذج رائدة للشركات العاملة في هذا المجال.