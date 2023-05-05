46 وظيفة مطلوبة في القاهرة والمحافظات.. الشروط والرواتب

أصدر موقع «فرصنا»، أحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، المعني بتوفير الوظائف عدد من الوظائف وفرص العمل المطلوبة داخل مجموعة من المؤسسات والشركات الحكومية والخاصة.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة، والتي تتطلب عدداً من الشروط والمؤهلات.

وظيفة عمال بنزينة

اسم الشركة: جي إم سي.

مقر العمل: المهندسين - الجيزة.

العمالة المطلوبة:10.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 20 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مهندسة تصميم أبراج حديدية

اسم الشركة: في مجال الاتصالات .

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 24 - 35 سنة.

الحاسب الآلي:جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال ( كلية الهندسة - الهندسة الإنشائية ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة محاسب موقع

اسم الشركة: تمبركس.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب لـ الوظيفة: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 26 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الوظيفة: تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، إعاقة حركية خفيفة، بتر الأطراف.

الراتب الأساسي: 6000- 8000 جنيه مصري.

وظيفة حرس خاص (بودي جارد)

اسم الشركة: أبو الخير.

مقر العمل: مصر الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22 - 40 سنة.

الحاسب الآلي:أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة إداري ملاعب

اسم الشركة: شركة صناعية كبرى.

مقر العمل: الشروق - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 6.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنتان - ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 4500 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة مساعد صيدلي

اسم الشركة: صيدلية دكتورة أمل عبدالحليم.

مقر العمل: سانت كاترين - جنوب سيناء.

مستوى الخبرة: حديث التخرج.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 28 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3500 - 4500 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 300 - 700 جنيه مصري.

وظيفة محصل فواتير غاز طبيعى

اسم الشركة: الشركة الوطنية للغاز.

مقر العمل: السلام - المقطم - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة إلى ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط) ( دبلوم تجاري ثلاث سنوات ).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة مصمم الجرافيك

اسم الشركة: براند للموارد البشرية .

مقر العمل: الجيزة - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الراتب الأساسي: 4000 - 8000 جنيه مصري.

وظيفة تسويق ومبيعات خارجية

اسم الشركة: فيدل كاسترو.

مقر العمل: المنصورة - الدقهلية.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 1800- 2000 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 1000- 5000 جنيه مصري.

وظيفة محاسب عام من الاقصر

اسم الشركة: ماكسور للتكنولوجيا.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية التجارة - إدارة الأعمال).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 4000 - 6000 جنيه مصري.

وظيفة مهندس مكتب فني

اسم الشركة: الرضا للرخام والجرانيت.

مقر العمل: المقطم - القاهرة .

سنين الخبرة: 4-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مهندس معمارى

اسم الشركة: الرضا للرخام والجرانيت.

مقر العمل: المقطم - القاهرة.

سنين الخبرة: 4-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 27 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية الهندسة - الهندسة المعمارية).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

وظيفة مدير معمل

اسم الشركة: Confidential.

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 8-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 30 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عال (كلية العلوم / علوم الأرض / علوم البترول والتعدين - كيمياء & ميكروبيولوجي).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الحوافز الإضافية: 1600- 2000 جنيه مصري.

وظيفة نجار (مصنع موبيليا)

اسم الشركة: تمبركس.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة الجديدة - القاهرة.

سنين الخبرة: 8-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب:ذكر.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 26 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 5500 - 6500 جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 500 - 1000 جنيه مصري.