13 وظيفة مطلوبة للعمل في الخارج براتب يصل لـ110 آلاف جنيه

طرح «فرصنا»، أحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، المعني بتوفير الوظائف أبرز الوظائف المطلوبة للعمل خارج مصر لدى المؤسسات والشركات، التي تتطلب عدداً من الشروط والمؤهلات.

وفي هذا الإطار، واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة على هذا النحو:

وظيفة مندوبة تسويق - دبي

اسم الشركة: شركة محمد أبورية للاستيراد والتصدير.

مقر التقديم لـ الوظيفة: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4.

مستوى الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: يجيد القراءة والكتابة بلا شهادة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 50 ألفا - 70 ألف جنيه مصري.

الحوافز الإضافية: 20 ألفا - 40 ألف جنيه مصري.

وظيفة مختص التوحد AUTISM - الكويت

اسم الشركة: شركة محمد أبو ريه للاستيراد والتصدير.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 6.

سنين الخبرة: 5-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 40 ألفا - 50 ألف جنيه مصري.

وظيفة مسؤول أول حسابات عامة - السعودية

اسم الشركة: فرسان.

مقر التقديم للعمل: المقطم - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

مستوى الخبرة: مدير / مشرف.

سنين الخبرة: 5-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 28 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالٍ (كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 3500 - 4000 ريال سعودي.

وظيفة مصور منتجات ومصمم فوتوشوب - سلطنة عمان

اسم الشركة: أبراج صلالة.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الحوافز الإضافية: 100- 200 ريال عماني.