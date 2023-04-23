70 وظيفة مطلوبة لذوي الهمم في عدد من الشركات.. التفاصيل والشروط

كشف موقع «فرصنا»، أحد الروابط الفاعلة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، المعني بتوفير الوظائف عن فرص العمل المطلوبة لذوي الهمم والقدرات الخاصة داخل مجموعة من المؤسسات والشركات، والتي تتطلب عدداً من الشروط والمؤهلات.

وفي هذا الإطار، واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن»، للقارئ، نوضح في التقرير التالي تفاصيل الوظائف المطلوبة لذوي القدرات الخاصة وتفاصيل الإعاقة المطلوبة على النحو التالي:

وظيفة مسؤول تسويق ومبيعات عبر الهاتف

اسم الشركة: تأسيس للتأهيل العلمي.

مقر العمل: الجيزة - الهرم - فيصل - الجيزة.

العمالة المطلوبة: 5 .

مستوى الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: لا يُشترط.

السن المطلوب: 22 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات الوظيفة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة، الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، شلل الأطفال.

الراتب الأساسي: 2500- 4000 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 500 - 5000 جنيه مصري.

وظيفة تلي سيلز

اسم الشركة: أوفيس مكس أون لاين.

مقر العمل: مدينة نصر - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: سنتان-‎6 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 24 - 32 عاما.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة.

الراتب الأساسي: 4000 - 4500 جنيه مصري.

الحوافز الاضافية: 500 - 2000 جنيه مصري.

وظيفة أخصائي إعلامي

اسم الشركة: شركة ديوان الناظر لتقنية نظم المعلومات.

مقر العمل: السادس من أكتوبر - الجيزة.

سنين الخبرة: 5 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 26 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الإعلام ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا .

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام كرسي متحرك، إعاقة سمعية - ضعف سمع، إعاقة بصرية - ضعف بصر.

وظيفة مدرسة لغة إنجليزية

اسم الشركة: حضانه أندر 5.

مقر العمل: القاهرة الجديدة - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الوظيفة تناسب ذوي الاحتياجات الخاصة الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة.

وظيفة كاشير

اسم الشركة: ماركت اولاد خلف.

مقر العمل: البساتين - المعادى - المقطم - دار السلام - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 10 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب:ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 21 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز.

وظيفة محاسب

اسم الشركة: مكتب للإستشارات المالية والمحاسبية والضريبية.

مقر العمل: الغردقة - البحر الأحمر.

العمالة المطلوبة: 3 .

سنين الخبرة: سنة-‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 21 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية التجارة - المحاسبة والمراجعة ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، شلل الأطفال.

وظيفة مسئولة تلى سيلز

اسم الشركة: نماء للحلول المعلوماتية المبتكرة .

مقر العمل: التجمع الاول - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2 .

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: سنة-‎8 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 21 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، استخدام كرسي متحرك، شلل الأطفال.

الحوافز الاضافية: 5000 جنيه مصري.

وظيفة مدير سوشيال ميديا

اسم الشركة: نماء للحلول المعلوماتية المبتكرة.

مقر العمل: التجمع الاول - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان-‎12 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 22 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، شلل الأطفال.

وظيفة أخصائي تحسين محركات

اسم الشركة: نماء للحلول المعلوماتية المبتكرة.

مقر العمل: التجمع الاول - القاهرة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎12 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب:23 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، شلل الأطفال.

وظيفة اخصائي سوشيال ميديا

اسم الشركة: شركة ديوان الناظر لتقنية نظم المعلومات.

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 3-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 25 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، إعاقة سمعية - ضعف سمع.

وظيفة عمال نظافة

اسم الشركة: بروسبر ايجيبت .

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 6 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط .

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة.

الراتب الأساسي: 2300 جنيه مصري.

وظيفة مدخل بيانات

اسم الشركة: اوبتيما سوليوشن .

مقر العمل: الداخلة - الوادي الجديد.

العمالة المطلوبة: 6 .

سنين الخبرة: سنتان-‎4 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 18 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام ٣ سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز.

وظيفة مطور برامج

اسم الشركة: شركة ديوان الناظر لتقنية نظم المعلومات .

مقر العمل: السادس من اكتوبر - الجيزة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: جيد جدا.

السن المطلوب: 23 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي ( كلية الحاسبات والمعلومات / الذكاء الاصطناعي ).

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدا.

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام كرسي متحرك، إعاقة سمعية - ضعف سمع، إعاقة بصرية - ضعف بصر.

وظيفة شيف أول سخن

اسم الشركة: ذا فوود لاب.

مقر العمل: التجمع الخامس - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 15 .

سنين الخبرة: سنة-‎سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 18 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة، استخدام العكاز، إعاقة سمعية - ضعف سمع.

الراتب الأساسي: 4500 جنيه مصري.

وظيفة عامل نظافة

اسم الشركة: بروسبر ايجيبت.

مقر العمل: مدينة العبور - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3 .

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 18 - 50 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: تناسب كل المؤهلات.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة .

الراتب الأساسي: 2600- 3000 جنيه مصري.

وظيفة مسئولة مبيعات داخلية

اسم الشركة: انجاز للتقسيط المباشر.

مقر العمل: الازبكية - وسط البلد - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5 .

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد.

السن المطلوب: 23 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الوظيفة تناسب ذوي الإحتياجات الخاصة الإعاقات التالية إعاقة حركية خفيفة.

الراتب الأساسي: 4000- 5000 جنيه مصري.