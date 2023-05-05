أسعار إيجار شقق وشاليهات مصيف رأس البر.. الليلة تبدأ من 200 جنيه

تتميز مدينة رأس البر بمحافظة دمياط عن غيرها من مدن المحافظة بالطقس المعتدل والهدوء والتنسيق الحضارى المتميز، وهي مدينة ساحلية تقع على شاطئ البحر المتوسط، ولها طابع خاص يجعل من يزورها مرة يفكر في العودة إليها مرة أخرى، لذلك يسعى الكثير من المواطنين لمعرفة أسعار إيجار أرخص شقق وشاليهات مصيف رأس البر 2023، وذلك لقضاء إجازة الصيف، تزامنا مع ارتفاع درجات الحرارة.

أسعار شقق وشاليهات مصيف رأس البر 2023

وتختلف أسعار شقق وشاليهات مصيف رأس البر لهذا العام وفقا للقرب أوالبعد عن الشواطئ والخدمات المتوفرة، ويختلف الحجز إما يومي أو إسبوعي، حسب ما قاله إسلام قويطة، سمسار وصاحب مكتب لتأجير شقق وشاليهات برأس البر، لـ«الوطن»، موضحا أن سعر اليوم الواحد للشقة عدد 2 غرف بجوار السوق تبدأ من 200 إلى 250 جنيها، وعدد 2 غرفة مطلة على الشاطئ 400 إلى 450 جنيها، بينما يبلغ سعر الشقة 3 غرف بجوار السوق في اليوم الواحد بين 350 و400 جنيه، وشقة 3 غرف مطلة على الشاطئ 700 إلى 1000 جنيه.

4 شواطئ عامة برأس البر

وتضم مدينة رأس البر 4 شواطئ عامة مجانية، وهي شاطئ 101 وشاطئ 63 وشاطئ 77 وشاطئ 51.

وأكد وليد الشهاوي، رئيس الوحدة المحلية لمجلس مدينة رأس البر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المدينة تشهد إقبالا كبيرا وأعداد غفيرة من المواطنين لقضاء إجازة الصيف سواء من داخل محافظة دمياط أو خارجها، خاصة في فصل الصيف، وذلك للاستمتاع بالمناطق الموجودة بها، بينها منطقة الجربي التي يوجد بها العديد من الكازينوهات المطلة على شاطئ النيل، ومنطقة اللسان وهي مكان مميز لمحبي الخروج في أوقات الغروب.