توافد الأهالي على مصيف بلطيم بكفر الشيخ لقضاء أول أيام عيد الفطر

شهدت مدينة مصيف بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، توافد العديد من أهالي المحافظة والمحافظات المجاورة، إضافة لتوافد عدد كبير من محافظات القاهرة والدلتا، لقضاء إجازة عيد الفطر المبارك، والاستمتاع بالأجواء المميزة بالمصيف بالشواطئ الـ6 التي تتميز بها مدينة مصيف بلطيم، وعبّر المواطنون عن سعادتهم بالخدمات المقدمة لهم.

المحافظ يوجه بتوفير أفضل الخدمات للمعيدين

ووجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هيثم عطية، رئيس المدينة، بتوفير أفضل الخدمات للمعيدين، واستمرار رفع جميع المخلفات والقمامة من خلال الحملات اليومية المكثفة، ومتابعة انتشار المنقذين على طول شواطئ المصيف الستة.

وتابع هيثم عطية، رئيس مدينة مصيف بلطيم، توزيع فرق الإنقاذ على كافة شواطئ المدينة، والأدوات الخاصة بالإنقاذ، مؤكداً أنه يُهيب برواد المدينة بالالتزام بتعليمات أفراد الإنقاذ، حرصاً على سلامتهم، متمنياً لهم قضاء وقت ممتع وسعيد بمدينة مصيف بلطيم خلال إجازة عيد الفطر.

شواطئ مصيف بلطيم بكفر الشيخ

جدير بالذكر أن مدينة مصيف بلطيم تضم 6 شواطئ، هي الفنار والنرجس والزهراء والسلام والأمل،والفيروز، بطول 11 كيلومتر على ساحل البحر المتوسط، وهي أكثر مناطق مصر تطرفاً إلى الشمال بطول 40 كم في عرض البحر المتوسط، وتستقبل أكثر من 3 ملايين مواطن خلال موسم الصيف.