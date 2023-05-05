«الأرصاد»: أمطار خفيفة بنسبة 30% خلال الـ48 ساعة المقبلة

أعلنت الأرصاد الجوية عن توقعاتها بشأن احتمالية سقوط أمطار الأيام المقبل، حيث يسود انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة بداية من غد السبت بقيمة تتراوح بين 3 إلى 4 درجات مئوية.

وكشفت الأرصاد أن البلاد ستشهد أمطار يومي السبت والأحد المقبلين، وأن نسبة سقوطها ستكون خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا بنسبة 30% فقط.

مناطق سقوط الأمطار

ومن المتوقع سقوط أمطار السبت والأحد المقبلين على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وتختفي الأمطار وفق بيان الأرصاد الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري ويستمر وجود نشاط رياح على مناطق مختلفة من البلاد تتركز في القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة يومي السبت والأحد

وبشأن درجات الحرارة المتوقعة فجاءت تفاصيلها بالتزامن مع موجة الانخفاض في درجات الحرارة على هذا النحو:

درجات الحرارة السبت 6 مايو

- محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- محافظات السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- محافظة جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- محافظة شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 16.

- محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

درجات الحرارة الأحد 7 مايو

- محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- محافظات السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 15.

- محافظة جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- محافظات شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 16.

- محافظات جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.