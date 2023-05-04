توقعات طقس الـ 72 ساعة المقبلة.. انخفاض في درجات الحرارة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعاتها لحالة الطقس خلال الـ 72 ساعة المقبلة بداية من الجمعة 5 مايو وحتى الأحد 7 من ذات الشهر، إذ يسود طقس متقلب يشهد ارتفاع ثم انخفاض بداية من السبت ويستمر حتى الثلاثاء المقبل.

توقعات طقس 72 ساعة

وأوضحت الأرصاد بشأن توقعات حالة الطقس خلال 72 ساعة، أن يشهد طقس الجمعة أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري

طقس السبت والأحد

ويشهد طقس يومي السبت والأحد انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء بقيم تتراوح من 3: 4 درجة مئوية فضلا عن سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وذلك على فترات متقطعة.

وتسيطر على حالة الطقس الفتر المقبلة نشاط رياح على مناطق مختلفة من البلاد، وفق الأرصاد، التي كشفت عن اختفاء الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الأولى.

درجات الحرارة المتوقعة على مدار 72 ساعة

وتشهد درجات الحرارة بداية من الجمعة 5 مايو وحتى الأحد 7 من ذات الشهر تفاوتا ملحوظا، حيث ارتفاع يليه انخفاض لتستمر حالة التخبط في حالة الطقس، وجاءت كالتالي:

درجات الحرارة الجمعة 5 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 22.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 18.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 22.

درجات الحرارة السبت 6 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 16.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 20.

درجات الحرارة الأحد 7 مايو

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 20.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.