كيف تشاهد مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري؟.. قناتان بالمجان

بطولة من مباراة واحدة، يبحث عنها فريقا الأهلي وبيراميدز، اليوم، في لقاء كأس السوبر المصري، الذي يقام في الإمارات، ويبحث الجمهور عن إجابة سؤال كيف تشاهد مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري؟ على استاد «محمد بن زايد».

وفي السطور التالية، نوضح كيف تشاهد مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري؟، عبر عدة طرق مجانية، إذ تنطلق المباراة الساعة السابعة والنصف بتوقيت مصر والسعودية، الثامنة والنصف مساء بتوقيت الإمارات.

كيف تشاهد مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري؟

ويمكن مشاهدة مباراة الأهلي وبيراميدز في السوبر المصري من خلال الوسائل التالية:

تنقل قناتا أون تايم سبورتس، وأبوظبي الرياضية، مباراة الأهلي وبيراميدز.

تردد قناة أبوظبي الرياضية HD على القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أون تايم سبورتس HD على القمر الصناعي نايل سات

القناة: ON Time Sports HD

تردد: 11861.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ⅚.

الجودة: HD.