تفاصيل أسعار العائد على ودائع البنك الأهلي.. دوريات صرف متنوعة

كشف البنك الأهلي المصري عن أسعار العائد على الودائع بدوريات صرف متنوعة، تزامناً مع بداية شهر مايو 2023، حيث تتنوع دورية صرف العائد ما بين شهرية، أو ربع سنوية، أو نصف سنوية، أو بشكل سنوي، وبحد أدنى ألف جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد من البنك الأهلي المصري لشهر مايو 2023، على ودائع بدوريات صرف متنوعة، تبدأ المدة من سنة حتى 7 سنوات.

وسعر العائد على وديعة السنة والأقل من عامين 7.31% شهريًا و7.32% ربع سنويًا و7.36% نصف سنويًا و7.50% سنويًا، وبالنسبة لوديعة العامين والأقل من الـ3 سنوات نفس سعر وديعة العام والأقل من عامين.

أسعار العائد على ودائع البنك الأهلي

فيما تكون وديعة الـ3 سنوات والأقل من 4 سنوات بـ6.84% شهريًا و6.85% ربع سنويًا، و6.88% نصف سنويًا، و7.00% سنويًاـ وكذلك على الـ4 سنوات والأقل من 5 سنوات.

ويحصل صاحب وديعة الـ5 سنوات والأقل من 6 سنوات على سعر عائد 6.60% شهريًا، و6.61% ربع سنويًا، و6.64% نصف سنويًا و6.75%.

ودائع بدوريات صرف متنوعة

وعن وديعة الـ6 سنوات والأقل من 7 سنوات 6.60% شهريًا، و6.61% ربع سنويًا، و6.64% نصف سنويًا و6.75%، ونفس السعر على وديعة الـ7 سنوات فأكثر.