جبال الملح ببورسعيد تستقبل زائريها اليوم.. سعر التذكرة 5 جنيهات

بدأت جبال الملح في مدينة بورفؤاد ببورسعيد، استقبال المواطنين من المحافظة والمحافظات الأخرى اليوم الجمعة، حيث تعد من من أهم المزارات السياحية، وذلك منذ التاسعة صباحا.

مواعيد جبال الملح

وكان أسامة عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة شركة النصر للملاحات، في استقبال الزائرين من مختلف المحافظات، وأعلن مواعيد فتح جبال الملح التي تم الاتفاق عليها مع التنفيذيين وهي يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، بالإضافة إلى الإجازات والأعياد الرسمية.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، في تصريحات صحفية، إن رحلات اليوم الواحد تحرص على زيارة جبال الملح، ومدينة بورفؤاد أصبحت تحتل المرتبة الأولى في السياحة من هذا النوع، مضيفا أنه يتم تقديم كافة الخدمات لمشاهدة جبال الملح الشبيهة بالثلج، ليستمتع الزائرون بها من مختلف المحافظات.

وأشار أنه تم فتح جبال الملح اليوم للزائرين، في إطار خطة إعادة الرواج السياحي لمحافظة بورسعيد، وتنشيط رحلات اليوم الواحد، ووضع مدينة بورفؤاد على الخريطة السياحية.

ما هي جبال الملح؟

وتوجد جبال الملح في مدينة بورفؤاد، حيث يأتي الزائرون إليها عن طريق عبور القناة بالمعديات أو كوبري النصر العائم، وذلك من 9 صباحا وحتى 5 مساءً، وتبلغ سعر تذكرة الدخول 5 جنيهات، ويوجد بداخلها ممرات للدخول لجبال الملح يمر منها الزائر للصعود على جبال الملح والتقاط الصور التذكارية.