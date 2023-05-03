من الماس والياقوت.. مجوهرات تتويج الملك تشارلز وزوجته (صور)

فى حدث تاريخي طال انتظاره 90 عاماً، أعلن قصر باكنجهام البريطاني عن تتويج الملك تشارلز الثالث السبت المقبل، الموافق 6 مايو الجاري، ومن المؤكد أن تتويج الملك هو حدث ينتظره العالم، ويشارك فيه نحو أكثر من ألفين و200 شخص من حول العالم، من بينهم ممثلون دوليون من 203 دول، وستكون مراسم التتويج جزءًا من عطلة نهاية الأسبوع طويلة مليئة بالاحتفالات.

مجوهرات الملك تشارلز وزوجته كاميلا فى حفل التتويج

وذكرت وكالة أنباء «أسوشيتد برس» الأمريكية أن الكثير من شعارات التتويج التي لا تقدر بثمن المستخدمة لعدة قرون ستكون جزءا من تتويج الملك تشارلز الثالث وزوجته الملكة كاميلا شاند، بما في ذلك خمسة سيوف رمزية وصولجان وخاتم الياقوت السيادي مع صليب ياقوتي مرصع بالماس، وسترتدي كاميلا تاج الملكة ماري، كما أنها ستحمل صولجانا مصنوعا من العاج.

ووفقا للوكالة، سيتوج الملك تشارلز الثالث بتاج القديس إدوارد، وهو عبارة عن إطار من الذهب الخالص مرصع بالياقوت والجمشت والتورمالين والماس والعقيق والتوباز، يحتوي على غطاء أرجواني؛ تم استخدامه لتتويج الملكة إليزابيث الثانية وتم تجديده لابنها تشارلز، حيث يزن التاج نحو 2.3 كجم، و بعد التتويج، يرتدي تشارلز تاج الدولة الإمبراطوري الأخف والذي يزن 1.06 كجم، ومزود ب الفين و 688 ماسة و17 ياقوت و 11 زمرد.

الأدوات المستخدمة لتتويج الملك تشارلز الثالث قى بريطانيا

ومن المخطط أن يحصل الملك تشارلز على صولجان يتميز بماسة الكولينان الأولى، يزن حوالي 106 جرامات، ويرتدي خاتم التتويج، الذي يعود تاريخه إلى عام 1831، حيث يوجد عليه صليب ياقوتي مرصع بالماس.

وتتضمن فعاليات التتويج مسح الملك تشارلز بالزيت المقدس، من خلال استخدام أمبولة وملعقة مخصصة للتويج، وحجر الكعك، الذي يصل وزنه إلي 152 كيلوجراماً، والذي يُعد رمزاً قديماً للنظام الملكي.