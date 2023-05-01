ما مصير 15 دولة تقودها الأسرة الملكية البريطانية؟.. تتويج الملك تشارلز أعاد النقاش

حكمت الملكة البريطانية إليزابيث الثانية، في بداية حياتها على مدار الـ70 عاما 32 دولة تابعة للتاج الملكي، وذلك قبل إعلان 17 دولة عزلتها من المنصب، أما الدول الـ15 ستكون في قيادة ابنها الملك تشارلز الثالث في مجموعة الكومنولث.

ما مصير 15 دولة تقودها بريطانيا بعد تتويج الملك تشارلز؟

وأكدت الملكة إليزابيث قبل رحيلها أنها ستقف بجانب أي قرار تتخذه الدول بشأن تحولها إلى جمهورية والتخلي عن القرارات الملكية، حيث شهدت أستراليا وبعض الدول الأخرى الأيام الماضية عدة نقاشات بشأن المسألة، خاصة بعد تحديد موعد تتويج الملك تشارلز الثالث لمعرفة مصيرهم المستقبلي.

الدول التي تقودها الأسرة الملكية البريطانية

- أستراليا، وكندا، وأنتيجوا، بربودا، الباهاما.

- وبليز، وجرينادا، وجامايكا، وبابوا غينيا الجديدة، ونيوزيلندا، وجزر جرينادين.

- سانت لوسيا، وجزر سليمان، وسانت كيتس ونيفيس، وسانت فنسنت.

وبحسب صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، أعاد حفل تتويج الملك تشارلز الثالث بعد أربعة أشهر فقط من انتخاب الحكومة الجديدة، تنشيط النقاش في أستراليا حول حكمها المستقبلي، وإمكانية أن تتخلى البلاد عن العائلة الملكية البريطانية لتصبح جمهورية مستقلة، حيث قال المفوض السامي الجديد في أستراليا لدى المملكة المتحدة، ستيفن سميث، إن الجمهورية الأسترالية ليست سوى مسألة وقت، قائلا: «من وجهة نظري الشخصية هو أمر لا مفر منه».

وأظهرت استطلاعات رأي المواطنين في أستراليا أنه يولد عاطفة أقل في القلوب الأسترالية ما كانت عليه والدته الملكة إليزابيث الثانية، حيث إن نحو 50% من الأستراليين لا يدعمون تشارلز ليصبح ملكا.

وفى السياق ذاته، سيجري تمثيل ومشاركة الحكومة الأسترالية في حفل تتويج الملك تشارلز في لندن من قبل رئيس الوزراء، أنتوني ألبانيز، إلى جانب ممثل الملك في أستراليا، والحاكم العام، ديفيد هيرلي، وحكام ولايات أستراليا.

ويشير استطلاع جديد إلى أن الملك الكندي الجديد قد يكون أمامه طريق صعب عندما يتعلق الأمر بالفوز على الكنديين، وكذلك يبدو الدعم لزوجته كاميلا أضعف.

ولم تكن استراليا الأولى من نوعها، فأظهرت استطلاعات الرأي في تركيا أن معظم المواطنين لا يدعمون تشارلز الثالث كملكاً عليهم، كما أن 60% منهم يرفضون حتى الاعتراف به كملكا.

تتويج الملك تشارلز الثالث

ويذكر أن الملك تشارلز الثالث سيتوج يوم السبت المقبل الموافق 6 مايو الجاري، في كاتدرائية وستمنستر بمدينة لندن، إلى جانب زوجته كاميلا في مراسم خاصة.